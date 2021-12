Medtem ko je imelo septembra dostop do Telemachovega omrežja 5G 11 krajev, je ta številka zdaj narasla na 50. »Pokritost sicer ni idealna, smo pa pokrili glavna mesta,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal predsednika poslovodstva Telemacha Adrian Ježina. Začeli so v Ljubljani in drugih večjih slovenskih mestih, zdaj pa se širijo tudi na manjša, pri čemer trenutno pokrivajo okoli 45 odstotkov populacije.

»Zaradi hitrega razvoja tehnologije mobilni uporabniki od operaterjev pričakujejo vedno več in mi jim želimo to tudi nuditi. Omrežje 5G, ki zagotavlja višje hitrosti, hitrejšo odzivnost in širšo pretočnost, nam to omogoča, zato res intenzivno gradimo. Kupljene frekvence želimo izkoristiti čim hitreje, zato smo dodobra presegli letošnje načrte,« je povedal Ježina, ki je bil septembra izbran za menedžerja leta.