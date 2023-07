»Kot je znano, so se v zadnjem obdobju razmere na trgu močno spremenile, cene energentov so poskočile, inflacija v zadnjih 12 mesecih pa znaša kar 8,40 odstotka. Velik del naraščajočih stroškov je in bo nase prevzelo podjetje, hkrati pa smo žal primorani, da tudi nekoliko prilagodimo cene nekaterih naših storitev,« so 26. junija v objavi na svoji spletni strani zapisali pri Telemachu.

Mesečna naročnina za mobilne pakete Več, Še več in Največ se bo s 1. avgustom podražila za en evro. Za prav toliko se bosta podražila trojčka Eon Light in Eon Full ter vsi paketi Total TV. Z avgustom se obenem poveča količina prenosa podatkov v Sloveniji za uporabnike paketa Več, in sicer s 15 na 20 gigabajtov (GB). V vseh treh mobilnih paketih pa se bo za en GB povečala količina prenosa v drugih državah EU, izhaja iz objave.

Določbo o možnosti usklajevanja cen elektronskih komunikacijskih storitev z letno stopnjo rasti cen so v splošne pogoje uporabe pri Telemachu vključili lani, vendar do aprila še niso sprejeli odločitve o izvajanju indeksacije, prav tako še niso načrtovali novih cen storitev.. Maja je cene nekaterih mobilnih in fiksnih paketov dvignil Telekom Slovenije, julija pa T-2. Pri A1 so nekaterim paketom cene spremenili v začetku leta.

VZMD: Dvig cen je nezakonit

Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) omenjenim operaterjem očita, da so naročnike v zadnjih petih letih oškodovali zaradi enostranskega dvigovanja cen naročniških paketov ter brez vnaprej predvidenih razlogov in metode zvišanja cene. Po neuspelih poskusih zunajsodne rešitve so tako vložili kolektivne tožbe zoper omenjene operaterje. Operaterji so vse očitke navedli kot neutemeljene.

VZMD je tokratni dvig cen pri Telemachu označil za nezakonit. V sporočilu za javnost podjetju očita, da krši potrošniško zakonodajo in postavlja svoje gospodarske cilje pred pravice svojih naročnikov. V združenju bodo Telemach pozvali, da napovedani dvig cen prekliče.