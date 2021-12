O medijih je bilo v zadnjem času že veliko napisanega. Ljudstvo se jim je na splošno postavilo v bran, ker se zaveda, da ko bodo tudi mediji podlegli politični torturi, lahko demokraciji samo še pomahamo v slovo. Vendar pa menim, da »neodvisni« mediji ne opravljajo svoje naloge in svojega poslanstva, to je obrambe resnice in demokracije. Kot je že uvodoma navedeno, se vsak dan odkrivajo novi korupcijski škandali, mediji pa to le medlo in pasivno spremljajo. Postavlja se vprašanje, ali so »neodvisni« mediji preplašeni.

Kot vzporednico se spomnimo, kako je Janševa SDS pred leti namakala Gregorja Golobiča, da laže, ker ni samoiniciativno razkril, da ima solastniški delež v nekem podjetju. Nič drugega ni storil, samo bil je tiho o tem deležu, to pa ne pomeni, da je lagal. Vendar ga je Janševa mašinerija ob pomoči »neodvisnih« medijev napadala, da je na koncu odšel iz politike.

Nekaj podobnega se je dogajalo tudi Šarcu, ko so ga več mesecev napadali, da je kot predsednik vlade omogočil zaposlitev svoji prijateljici v Sovi mimo predpisov. Ta afera se je kot sinonim pojavljala v medijih kot afera Lepa Nataša, vendar je kasnejša preiskava neodvisne komisije pokazala, da ni šlo za nobene resne kršitve pri tej zaposlitvi. »Neodvisni« mediji so spet sodelovali pri tej montirani aferi in veselo šli na roke Janši in njegovi SDS.

Danes pa ob množici zaposlitev prijateljev in sorodnikov v vladnih službah in ministrstvih mediji tega niti ne problematizirajo. Vse kriminalne afere te vlade, predvsem pa SDS, gredo mimo in so pozabljene že naslednji dan. Pri vsem tem se lahko vprašamo, komu služijo mediji, ali politiki ali javnosti? Bojim se, da je odgovor vsakemu ozaveščenemu državljanu jasen.

Bližajo se volitve, in to še po starem volilnem zakonu, ko bodo spet odločale stranke, koga bodo delegirali v parlament. Volilci bomo s tem ponovno prikrajšani pri temeljnem načelu demokracije in ustave, da ima oblast ljudstvo. Dogaja se nekaj podobnega kot v bivši nedemokratični državi, ko državljani nismo imeli volilne pravice, ampak smo lahko volili samo posredno preko nekih delegatskih sistemov. Danes se dogaja nekaj podobnega, s tem da namesto delegatskega sistema manipulira z nami strankarski sistem oziroma stranokracija. Menim, da bi ob prihajajočih volitvah morala biti to glavna tema medijev, da bi razkrinkali našo pohabljeno demokracijo ter postavili zahtevo za spremembo volilnega sistema. Prepričana sem, da bi bila s tem tudi volilna udeležba večja, posledično pa tudi sestava parlamenta po volji ljudstva in ne strank oziroma strankarskih samodržcev.

Petra Lužnik, Ljubljana