Slovenija se je v zadnjih desetletjih znašla v primežu strankokracije, ki poglablja nezaupanje med strankami in volivci, med politično strukturo države in državljani, so v javnem pozivu zapisali predstavniki civilnodružbenih organizacij. To nezaupanje pa se po njihovem mnenju odraža v nepriljubljenosti in porazih strankarskih kandidatov na lokalnih volitvah in v naraščajoči »abstinenci državljanov na državnozborskih volitvah«.

Ob tem se ponavlja, da so se levosredinske stranke pred vsakimi parlamentarnimi volitvami znašle pred grozečim volilnim porazom, kar je levosredinske aktiviste prisililo, da so tik pred volitvami ustanovili novo stranko, ki je zmagala z obljubami, da bo delovala drugače, da bo zgradila sistem trajnega sodelovanja s civilno družbo, da bo vodila konstruktiven dialog z državljani, da bo demokratizirala volilni sistem in podobno, so dodali.

O volilnem sistemu naj odloči referendum

»Nobena od strank, zmagovalk na zadnjih treh volitvah, svojih obljub ni uresničila in vsaka je do naslednjih volitev zapravila političen kapital ter s tem ustvarila prostor in potrebo za ustanovitev nove stranke. Se bo to zgodilo še četrtič?« se sprašujejo podpisniki. Premierja so zato spomnili, da je pred volitvami med drugim obljubil demokratizacijo volilnega sistema, katerega obliko in vsebino imajo pravico določiti državljani z referendumom. »In tudi zato smo vas na volitvah podprli,« so zapisali.

Demokratični volilni sistem je namreč osnova demokratične ureditve sleherne države, naš volilni sistem pa je zastarel in nedemokratičen so zapisali. Zato premierja pozivajo, da čim prej oblikujejo strokovno komisijo brez zastopnikov političnih strank, ki bo pregledala dosedanje predloge novega sistema in pripravila referendumska vprašanja. Nato pa naj organizira posvetovalni referendum, na katerem bomo državljani odločili, kakšen volilni sistem hočemo. Razširjena strokovna skupina naj nato pripravi celovit predlog novega volilnega sistema, ki naj ga znova potrdijo državljani na referendumu, predlagajo.

Prepričani so, da je to edina pot do resnične demokratizacije volilnega sistema. V zadnjih desetletjih so namreč politične stranke po njihovem mnenju »s številnimi manipulacijami preprečile vse poskuse, da se o tem vprašanju odpre široka javna razprava« in da se volilni sistem demokratizira.

»Uzakonitev zgolj relativnega prednostnega glasu ob hkratni ukinitvi volilnih okrajev (na podlagi dogovora političnih strank, kaj njim ustreza) in razglasitev tega kot obljubljeno demokratizacijo celotnega volilnega sistema bomo državljani razumeli kot še eno volilno prevaro s strani oblasti oz. političnih strank,« so zapisali.

Pod javni poziv so se podpisali Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Koalicija civilne družbe za prenovo Sinteza, Zveza društev upokojencev Slovenije, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Sindikat kulture in narave Slovenije Glosa, Gibanje Zdrava družba, Stranka Nova socialdemokracija in 87 posameznikov.