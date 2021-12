Preko obzorij zakona o dolgotrajni oskrbi

Prejšnji teden je bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi sistemsko uredil področje oskrbe starostnikov in drugih polnoletnih oseb, trajno odvisnih od pomoči drugega. Organizacije, ki zastopajo interese uporabnikov in izvajalcev storitev dolgotrajne oskrbe, so večinoma razočarane nad zakonom, zaradi številnih pomanjkljivosti. Kljub temu da zakon opredeljuje, kdo in na kakšen način bo lahko koristil pravice iz dolgotrajne oskrbe, ter le zelo okvirno predstavi sistemsko financiranje dolgotrajne oskrbe, se v naši družbi še naprej izogibamo rešitvi temeljnega vprašanja, povezanega z dolgotrajno oskrbo: kakšno oskrbo želimo ponuditi starostnikom?