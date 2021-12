V covidnem delu mlake vedno bolj smrdi; Logarjeva s kostanji in Beovićeva z obveznim cepljenjem sta dokazali, da bolj kot Slovencem služita stranki SDS na njenem uničevalnem pohodu, Fafangla pa so očitno spet odrezali (navdušila me je jasnost analize Mastnaka v njegovi zadnji Dnevnikovi kolumni, taka poročila bi nam morali dajati strokovnjaki, ne pa da dajejo zmedena in nelogična navodila, ki jih politikanti nato spremenijo v škodljivo brozgo).

V političnem delu mlake se v najbolj kalnem delu zbirajo okoli tolste ščuke zanikrni krapi, ki ne vedo, da bodo njej, ščuki, v ne preveč slasten zalogaj. Eden od njih, Jože, je povedal, da se bodo o dokončni odločitvi glede ščukcev Hojsa in Vizjaka odločili po zagovoru obeh. Da se bodo odločili tako, kot bo to zapovedala tolsta ščuka, seveda ni povedal…

V tem najbolj kalnem delu je gneča nepopisna, stari krapi se mešajo z mladimi nadobudneži in sanjajo o razširitvi mlake, medtem pa se na pritoku v mlako dogajajo pomembne stvari. Mladi in nekaj tistih, ki jim smrad v najbolj kalnem delu ne ustreza, pripravljajo preporod v politični mlaki in pri tem ne računajo na milost tolste ščuke, temveč bodo mlako očistili, da bo uporabna tudi za veliko večino preostalega poštenega življa.

Slovenci, če je zdaj kaj obvezno, je to udeležba na volitvah!

Srečo Knafelc, Krvava Peč