Sedemindvajsetletni igralec, ki se je angleškemu velikanu pridružil leta 2017 za 35 milijonov evrov odškodnine iz portugalske Benfice, je v soboto zvečer v 74. minuti tekme proti Norwichu na Carrow Roadu zapustil zelenico, potem ko je težko prišel do sape. Manchester United je sicer slavil z 1:0.

Kot navajajo angleški mediji, naj težave švedskega branilca naj ne bi bile povezane z izbruhom covida-19 v klubu. Zaradi številnih potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom med igralci in osebjem Manchester Uniteda so bili prisiljeni zapreti vadbeni kompleks v Carringtonu, torkovo tekmo premier lige z Brentfordom v zahodnem Londonu pa so prestavili.

Začasni trener Uniteda Ralf Rangnick je po tekmi dejal, da je imel švedski branilec tudi višji srčni utrip kot običajno, zaradi česar so se odločili, da ga zamenjajo.

United je v današnji izjavi sporočil: »Victor je trenutno podvržen vrsti previdnostnih preiskav. Dobro si je opomogel od epizode, ki jo je doživel na tekmi proti Norwichu. Vse kaže, da to ni povezano z nobenim izbruhom covida v klubu.«

Čeprav je Rangnick takoj po tekmi v Norwichu podal pozitivno obvestilo o Lindelöfovem stanju, je vratar David De Gea razkril lastno zaskrbljenost, češ da ga je incident spomnil na Christiana Eriksena in Sergia Aguera, ki sta trenutno na stranskem tiru zaradi težav s srcem.

Nekdanji napadalec Manchester Cityja Argentinec Aguero, ki je trenutno član Barcelone, naj bi sicer po informacijah španskega tiska v sredo napovedal upokojitev.