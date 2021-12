Javni lekarniški zavodi so marca 2017 pooblastili Lekarniško zbornico Slovenije za izvedbo skupnega javnega naročila zdravil, a je nato državna revizijska komisija dvakrat razveljavila postopek skupnega javnega naročila, nazadnje v začetku oktobra letos. Ob tem računsko sodišče opozarja, da pridružitev javnih lekarniških zavodov k priložnostnemu skupnemu javnemu naročilu ne vpliva na njihovo obveznost, da nabavljajo zdravila v skladu z zakonom o javnem naročanju.

Javni lekarniški zavodi tako danes še vedno naročajo zdravila mimo predpisanih postopkov javnega naročanja, ugotavlja računsko sodišče. Dobavitelji zdravil v treh revidiranih lekarnah lani niso bili izbrani na podlagi predpisanega postopka oddaje javnega naročila, čeprav bi glede na skupno vrednost nabave zdravil morali biti.

Večino zdravil so revidirane lekarne naročale pri treh največjih dobaviteljih na podlagi neposredno sklenjenih pogodb o poslovnem sodelovanju in/ali kupoprodajnih pogodb, sklenjenih v letih od 2014 do 2020 za nedoločen čas, v poročilu o prečni reviziji pravilnosti nabave zdravil v lanskem letu v treh lekarnah izpostavlja računsko sodišče.

Lekarne: Predpisani postopki bi povzročili motnje na trgu zdravil

Sodišče v izdanem zbirnem poročilu navaja, da so revidirane lekarne ob tem opozorile, da bi izvedba predpisanih postopkov javnega naročanja zdravil lahko povzročila motnje na trgu zdravil ter posledično moteno oskrbo prebivalstva z zdravili. »Vendar pa ugotavljamo, da revidirane lekarne niso z ničimer konkretno pojasnile, kako bi izvedba javnega naročila v skladu s predpisi o javnem naročanju lahko ogrozila nemoteno oskrbo prebivalstva z zdravili. Prav tako nam niso predložile dokumentov, kjer bi se do tega argumentirano in konkretno opredelila Lekarniška zbornica Slovenije,« je zapisalo računsko sodišče.

Navedlo je tudi, da hkrati podatki, ki so jih pridobili med izvajanjem revizije, kažejo, da tudi pristojne institucije na sistemski ravni še niso analizirale in ocenile realnosti in velikosti morebitnih tveganj v tej smeri. »Če bodo analize pokazale, da ob naročanju zdravil po predpisanih postopkih javnega naročanja dejansko obstaja realno tveganje za nastanek motenj na trgu z zdravili in pri oskrbi prebivalstva z zdravili, pa bi moralo ministrstvo za zdravje nemudoma, skupaj z ministrstvom za javno upravo, aktivno pristopiti k iskanju in oblikovanju sistemske rešitve za nabavo zdravil v Republiki Sloveniji, s katero bo naročanje zdravil skladno s predpisi EU, hkrati pa ne bo povzročilo motenj na trgu zdravil in pri oskrbi prebivalstva z njimi,« je še navedeno v poročilu.