V četrtek bodo na seji parlamentarnega odbora za zdravstvo očitno poskušali ta predlog novele zakona pomembno spremeniti. Predloge dopolnil k noveli so namreč pripravili v več poslanskih skupinah, vsak svojega tudi v SMC in pa v SDS in NSi.

»Spremembe so nedopustne, poslance pozivamo, da ravnajo odgovorno in zavrnejo spremembe,« pa je na današnji tiskovni konferenci povedala predsednica Lekarniške zbornice. Novela zakona namreč posega v lekarniško mrežo, s tem pa bi prišlo do zniževanja zalog, slabše oskrbe z zdravili in manj kvalitetne ponudbe storitev. Pričakujejo povečani pritisk na kader, zmanjšane možnosti za zaposlitev novih ljudi in v skrajnem primeru odpuščanja, premestitve in zapiranja lekarn na podeželju in v manjših krajih.

Kriteriji za lekarniško mrežo so pogoj za lekarne tako v mestih kot na podeželju, posledice pa bi bile za slovensko javno zdravje lahko katastrofalne, saj bi največjo izgubo utrpele najbolj ranljive skupine, meni mag. Darja Potočnik Benčič. Nestrinjanje s predlogom so, skupaj z Lekarniško zbornico Slovenije, izrazile tudi Fakulteta za farmacijo, Slovensko farmacevtsko društvo, koordinacija zdravniških organizacij, Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, ekonomsko socialni svet in ministrstvo za zdravje, na petkovi seji državnega sveta pa predlog novele zakona ni dobil niti enega glasu. »Ni treba, da se učimo iz lastnih napak, saj praksa drugih evropskih držav kaže, da deregulacija lekarniškega sistema privede do hudih posledic,« še doda Benčičeva. Najbolj očiten primer deregulacije je Madžarska, kjer je prišlo do zapiranja 600 malih lekarn, kljub ponovni uvedbi lekarniških mrež pa do izboljšanja še ni prišlo.

Pri snovanju predloga novele zakona stroka ni sodelovala, med najbolj spornimi predlogi pa navajajo rušenje kriterijev za lekarniško mrežo in uvedbo dovoljenja za vertikalne povezave. Vertikalne povezave v lekarniški so prepovedane od leta 2016, od takrat pa lekarne niso smele imeti v lasti veledrogerista. Lekarniška zbornica Slovenije predlogu ostro nasprotuje in meni, da ga je treba popolnoma opustiti, predsednica pa poudarja, da so bolj regulirani sistemi bolj učinkoviti.