Na Dramcu se je sinoči odvila dramatična reševalna akcija 47-letne ženske iz Turčije, ki je s svojimi otroki skušala preplavati visoko in deročo Dragonjo in tako nezakonito prečkati mejo. Ko so po klicu občana na kraj pridrveli štirje piranski policisti in dva vodnika službenih psov, se je ženska sredi reke držala za drevo. Na drugi strani so ji takrat že skušali pomagati njihovi hrvaški kolegi, a je zaradi težkega pristopa ven niso mogli potegniti. Do nje se je sicer odpravil eden od hrvaških policistov, a se – oba na koncu z močmi – nista zmogla vrniti na breg. Takrat je v vodo skočil eden od policistov PP Piran. »Vodnika službenega psa sta policistu okoli pasu zvezala sledilno vrvico in ga držala, da ga ni odneslo po strugi,« so del reševalne akcije opisali v PU Koper. Obema je uspel pomagati priti na kopno. Takrat so hrvaški policisti prinesli lestev, s katero so ženski pomagali iz vode. Pri reševanju je pomagal tudi občan, ki je sicer poklical na pomoč.

Gasilci so žensko na nosilih odnesli do reševalnega vozila. Ugotovili so, da je bila ženska na lokaciji s tremi otroki – osemnajst in pet let stara sta bila že na slovenski strani, tretji, star trinajst let, je ostal na hrvaški. »Ker je bilo dogajanje in reševanje na mejni črti, so jih vse združili in vrnili na Hrvaško,« še navajajo v PU Koper. Sledilo je grozljivo spoznanje. Mama je skušala reko prečkati s četrtim otrokom, desetletno deklico, ki jo je imela na ramenih. Padla je v vodo, tok jo je odnesel po strugi navzdol. Nemudoma se je začela reševalna akcija, v kateri je sodelovalo sedem policistov, dva vodnika službenih psov ter 20 gasilcev. Otroka niso našli, iskanje pa se nadaljuje danes.