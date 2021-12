Če želiš biti uspešen vodja, menedžer, moraš videti širšo sliko. Če znaš ustvarjati in videti vizijo podjetja, potem pride tudi rezultat. Meni je ta podjetniški, ustvarjalni zagon dala Zlatarna Celje, kjer sem začela svojo karierno pot. Eden ključnih mejnikov v moji karierni poti pa se je zgodil, ko sem prišla v Skazo in smo se iz proizvodnega podjetja preoblikovali v organizacijo, čisto proizvodnjo smo spremenili v razvojno podjetje. Potem smo šli še korak naprej, iz razvojnega podjetja smo razvili lastno blagovno znamko. Takih podjetij je na svetu zelo malo. Name sta na moji karierni poti pomembno vplivala tudi naziva, ki sem ju prejela – mlada menedžerka leta in evropska naj menedžerka. Takrat sem razprla krila, nagrade so mi dale prepoznavnost, dobila sem potrditev, da sem vredna, da lahko izrazim svoje mnenje in ga delim med ljudi. Velik zagon in potrditev mi je dala tudi umestitev Skaze med 1000 najbolj navdihujočih podjetij v EU – kar je pomenilo, da s svojim delom navdihujemo in prebujamo ljudi in svet.

Opogumljajo me ljudje, ki so željni sprememb, sprememb na bolje. Navdihuje me, ko lahko pomagam ljudem v njih prebuditi najboljše, da se z mojo pomočjo začnejo zavedati svoje lastne vrednosti, da si dovolijo biti to, kar so. Ko sem videla, da človek želi narediti spremembo pri sebi, me je to vodilo naprej.

Želimo ustvariti šolo, ki pomaga delodajalcem, družinskim podjetjem, vodjem in zaposlenim najti njihovo poslanstvo in srečo v tem, kar so in kar počnejo. Ko bodo to spoznali in prepoznali delodajalci, vodje, bodo znali ta zgled prenesti naprej na svoje zaposlene. Pri delodajalcih želimo ustvariti zavedanje, da napredek podjetja ustvarjajo srčni, srečni in uspešni zaposleni, ki jim je omogočeno, da delajo to, kar si želijo in v čemer so res dobri. Prav tako sem mnenja, da je treba bolj glasno in jasno med ljudi prenesti sporočilo, naj vrednoto delo zamenjajo za ustvarjalnost. Le tako namreč podjetje zares ustvarja dodano vrednost.

Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da je cena, ki jo plača ženska v primerjavi z moškim, višja, manj udobna in težja. Če ženska želi uspeti v poslovnem svetu, se mora na tej poti odreči veliko več stvarem kot moški. Pri moškem je nekako samoumevno, da ga bo ženska na njegovi karierni poti podpirala, ženska pa si mora najprej ustvariti okolje, ki podpira njeno kariero, sicer ji bo zelo težko. Ključno je tako, da jo na tej njeni poti podpira njena družina, tako lažje dobi trdo kožo in verjame vase. Pri tem bi rada izpostavila, da ni nič narobe, če si pri vsem tem malo egoist. Prepričana sem, da ne bi prišla tako daleč, kot sem, če ne bi bila malo egoistična. Tudi danes »mi še vedno ego dela«, ampak danes jaz vodim njega, ne on mene, kot včasih. Ženskam bi priporočala tudi, naj se naučijo stvari, ki jih slišijo o sebi, kdaj tudi preslišati. Prav je, da je ženska vizionarka, če to ni, jo govorice drugih hitro zmotijo. Vedno in povsod pa ženskam polagam na srce, da sledijo sebi in si dovolijo biti ranljive. Kajti, ko sprejmemo svoje napake, pridejo učitelji, s pomočjo katerih lahko zrastemo.

Naj na svoji poslovni poti cilja ne zasledujejo slepo in ne hlepijo po uspehu za vsako ceno. Svetujem jim, naj se raje vprašajo, koliko ljudi okrog sebe osrečujejo, koliko ljudem so pomagale najti poslanstvo in srečo, koliko pravih ljudi so postavile na prava delovna mesta. Lažje jim bo, če si najdejo učitelje in vzornike, ki jim lahko pomagajo na tej poti.

Kar zadeva mentorje… Vsi nas učijo strokovnega znanja, kdo pa nas uči mehkih veščin? Ženske smo tukaj za to, da gradimo odnose z zaposlenimi, da se poskušamo z odnosi približati poslu, dati ljudem vrednost. Kar zadeva mreženje, pa se strinjam. Jaz svoje menedžerke, s katerimi delam, takoj vključim v mrežo, da se spoznavajo s sebi podobnimi. Predvsem pa jim svetujem, da poslušajo svoje občutke in ostanejo zveste sebi.

Srčno upam, da ne mrežimo kot moški in da, ko se družimo, tega ne počnemo le zaradi koristi, ampak da si s tem napolnimo tudi srce.

Mislim, da bi bili lahko kot podjetje Skaza še bolj uspešni, če ne bi na prvo mesto postavili odnosov. A odnosi mi pomenijo več kot rezultat. Pomembno se mi zdi, kako se oseba počuti v podjetju, vemo namreč, da se najboljši rezultati ustvarijo tam, kjer so odnosi dobri.

Sledim sebi, živim za tukaj in zdaj ter sem odgovorna za jutri. Sledim zastavljeni viziji, a ne za vsako ceno. Če sta pot in namera prava, bodo cilji doseženi, ko bo čas za to.