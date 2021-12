Raziskovalci belgijske univerze KU Leuven in Univerze v New Yorku (NYU) so preučili 33,8 milijona oglasov na Facebooku, ki so bili na omrežju aktivni od julija 2020 do februarja letos. Ekipa je sporočila, da gre za prvo znano študijo, v kateri so v tako obsežnem številu ocenjevali, kako učinkovit je sistem Facebooka za uveljavljanje pravil glede političnih oglasov.

Facebook uveljavlja strožje pogoje za plačane oglase s področja družbenih tem, volitev in politik, to pomeni tudi promocije političnih kandidatov. Tovrstni oglasi se pojavljajo z opombo, ki razkriva plačnika. Oglase, za katere ugotovijo, da so politični, ampak jih niso označili kot takšne, odstranijo z omrežja.