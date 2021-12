Gre za to, da države kot je Kanada, na otvoritveno slovesnost in druge diplomatske in državniške dejavnosti okrog iger ne bodo poslale svojih državnih uradnikov.

»Kot številni partnerji po svetu smo tudi mi izjemno zaskrbljeni zaradi ponavljajočih se kršitev človekovih pravic s strani kitajske vlade,« je na novinarski konferenci povedal Trudeau.

Kanadski premier je naznanil, da diplomatski bojkot velja tako za olimpijske igre kakor tudi za paraolimpijske igre.