Nehammerjeva črnina po Kurzevi turkiznosti

Tik preden je nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz napovedal svoj popolni umik iz politike, je znano avstrijsko podjetje Mirabell, ki proizvaja še bolj znano sladico Mozartove kroglice, napovedalo svoj bankrot. V tem položaju so se znašli, ker so v času pandemije ob odsotnosti turistov izginili glavni odjemalci sladic, poimenovanih po avstrijskem glasbenem čudežnem dečku. Novodobni politični čudežni deček Sebastian Kurz, ki se ga je takšen vzdevek oprijel zaradi naglega vzpona v avstrijski politiki, je svoj politični konkurz napovedal po le desetih letih v politiki in ne po več kot sto letih tradicije v slaščičarstvu, kot je to storil Mirabell. Tudi njemu je zmanjkalo odjemalcev – podpornikov v lastni stranki.