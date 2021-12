Naj knjigo leta izberejo obiskovalci slovenskega knjižnega sejma, in sicer s seznama knjig, ki ga sestavi žirija (letos so v njej bili dr. Igor Saksida, dr. Urška Perenič in Agata Rakovec Kurent), ta pa izbira med knjigami, ki jih knjižne založbe po lastnem izboru posredujejo Zbornici založnikov in knjigotržcev. Žirija izbere sedem nominirancev, med katerimi se potem prek glasovanja odločajo obiskovalci. Pred kovidnimi časi so glasovalne lističe oddali na sejmišču, od lani pa prek spleta.

Letos je glasovalo 3012 ljudi, s 1196 glasovi pa je prepričljivo zmagala knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica avtorice Erice Johnson Debeljak. Gre za avtobiografsko premišljevanje ob izkušnji moževe nenadne smrti, ki je prežeto z bolečino, žalovanjem, tesnobnostjo, vse do srda in nekakšne norosti ter preizpraševanja in samoanalize – inteligentno in večplastno pisanje, ki se spogleduje tudi z antično mislijo in mitologijo, predvsem mitološkimi in svetopisemskimi vdovami. Veliko pozornosti je knjiga ob izidu požela že z naslovom, o katerem pa je avtorica povedala: »Naslov je marsikoga razburil. Ne enačim pa seveda ženskih figur 'vdove' in 'prasice'. Gre za seznam arhetipskih vlog, ki jih ženske zasedajo v patriarhalnih družbah.«

Pravljične poti brez meja avtorice Irene Cerar so bralci na izboru Naj knjiga leta 2021 postavili na drugo mesto. Pisateljica si je za izhodišče izbrala slovensko ljudsko pripovedno izročilo, nato pa nas popeljala po naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitostih naših krajev. Knjiga Kaj hoče ženska avtorice Irene Štaudohar je zasedla tretje mesto. Gre za roman, ki reflektira življenja posebnih žensk in se sprašuje, ali je ženska lahko svobodna, zaljubljena in hkrati srečna. im