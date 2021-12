V bolnišnicah danes zdravijo 27 covidnih bolnikov manj kot v torek, medtem ko intenzivno nego potrebujejo trije bolniki manj. Najmlajši covidni bolnik v bolnišnici je star 27 let, prav toliko je star najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno nego, kažejo podatki vlade.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 35.072 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje okužb znaša 2063, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 1664.

Število aktivnih okužb je bilo v torek za 2023 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa znaša 126 primerov manj. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 96.

V torek so opravili tudi 59.478 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih vlade cepljenih 1.231.214 ljudi, kar je 58 odstotkov prebivalstva. Delež cepljenih z enim odmerkom je med starejšimi od 18 let 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 1.149.788 ljudi oz. 55 odstotkov populacije. Z vsemi potrebnimi odmerki je cepljenih 65 odstotkov starejših od 18 let in 75 odstotkov starejših od 50 let. S poživitvenim odmerkom je bilo doslej cepljenih 296.278 ljudi, kažejo podatki vlade.

»Stojimo na robu prepada, vsak najmanjši sunek nas lahko pahne v globino« Koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta je na današnji novinarski konferenci povedal, da smo z zmanjšanjem števila okuženih in stagnacijo števila hospitaliziranih verjetno dosegli plato četrtega vala epidemije. »Morda se vendarle že vidi luč na koncu tunela. A največja težava še naprej ostaja pomanjkanje zdravstvenega kadra na intenzivnih oddelkih,« je opozoril. Pojasnil je, da so z iznajdljivostjo in velikimi napori uspeli zagotoviti 290 intenzivnih postelj, da pa je cena previsoka. »To je namreč pomenilo ustavitev večine drugih zdravstvenih storitev, standardi so se znižali, s tem pa tudi kvaliteta. Nekajkrat se je po bolnišnicah skoraj zgodil Bergamo, kar je preprečila le iznajdljivost in požrtvovalnost zdravstvenega osebja,« je pojasnil Carotta in ob tem poudaril, da pozabljamo, da bi že malo večja prometna nesreča lahko pomenila zlom zdravstva. »Stojimo na robu prepada in vsak najmanjši sunek nas lahko pahne v globino.« Nerazumljivo se mu zdi, da se večina Slovencev ne zaveda resnosti in grozeče nevarnosti. »Kar 80 odstotkov intenzivnih bolnikov je starih med 50 in 75 leti, pri čemer je več kot 80 odstotkov necepljenih, tisti, ki so, pa imajo vsaj eno kronično bolezen, ki oslabi imunski sistem,« je povedal Carotta in ob tem poudaril, da je četrti val izredno zahteven tudi zaradi bistveno mlajše populacije, ki jo sedaj prevladujoča različica delta prizadene. »Covid-19 je bolezen tisočerih obrazov in lahko prizadene prav vsakega izmed nas. Zato je ključnega pomena cepljenje,« je še dejal Carotta. Opozoril je, da se virus v necepljeni populaciji prosto širi in mutira, kar je tudi vzrok za nastanek nove različice omikron. »Če bo ta različica odporna na cepljenje, ne bo noben zdravstveni sistem mogel vzdržati takšnega pritiska na bolnišnice. Če pa bo pa virus zgolj agresivnejši in bolj virulenten ter se bo širil predvsem med necepljeno populacijo, pa bi lahko teoretično pritisk zdržali,« ocenjuje Carotta.

Omikrona v Sloveniji še niso odkrili Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik je povedala, da omikrona v Sloveniji še niso odkrili, so pa po svetu s sekvencioniranjem zaznali 215 sekvenc te različice v skupaj 16 državah. 148 so jih odkrili v Južnoafriški republiki, kjer je sicer precepljenost le 23-odstotna, 13 na Portugalskem, 12 na Nizozemskem, devet v VB, po štiri v Avstriji in Italiji, odkrili pa so jih tudi na Češkem, Švedskem, v Španiji, Izraelu, Kanadi in Hongkongu, »Skrbi nas, ker je kombinacija mutacij takšna, da bi lahko bila različica bolj prenosljiva, da bi lažje okužila človeške celice in da bi se lažje izogibala imunskemu odgovoru po cepljenju ali preboleli okužbi. Čakamo na rezultate glede učinkovitosti cepiv, glede tega, kako se bo obnašala v realnem sektorju,« je dejala Žohar Čretnikova. Kot je pojasnila, v nacionalnem laboratoriju povečujejo kvoto pregledanih vzorcev. »Sodelujemo z epidemiološko službo, da odkrijemo vzorce potnikov, ki prihajajo iz tujine. Pomembno je, da poskušamo preprečiti, da bi prišli v državo večji kontingenti pozitivnih oseb, ker bi bil v tem primeru zagon bistveno močnejši.« Poudarila je, da se je dosedanje sekvencioniranje izkazalo za učinkovito. »Sistem je dobro deloval, vse različice smo zaznali več tednov, preden se je pojavila eksponentna rast,« je povedala Žohar Čretnikova.

Inšpektorat odkril tri voznike brez PCT pogoja V.d. glavne inšpektorice inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon je danes na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covid-19 pojasnila ugotovitve nadzorov spoštovanja ukrepov v javnem potniškem prometu. Pri nadzorih cestnega in železniškega prometa in infrastrukture, žičniške dejavnosti in smučišč, energetike in rudarstva so inšpektorji v prejšnjem mesecu 1785 nadzorov, od tega 1065 na območju javnega prevoza potnikov na cestnem in železniškem prometu. Inšpektorji so med novembrskimi vikendi opravili 744 nadzorov, v katerih so pregledali 507 avtobusov, 237 vlakov in skupno preverili 12 113 potnikov. Ugotovili so, da potniki v glavnem upoštevajo predpisane ukrepe, je pojasnila Furlan Fonova. Pri 216 potnikih, kar znaša 2 % preverjenih potnikov, so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja PCT. Kot je dodala inšpektorica, je potnikom v tovrstnih primerih lahko onemogočen vstop v javno prevozno sredstvo, lahko ga prostovoljno zapustijo, ali pa jih inšpektorji napotijo iz prevoznega sredstva. V treh primerih so inšpektorji ugotovili, da pogoja PCT ni izpolnjeval tudi sam voznik, ki je v času preverjanja opravljal javni prevoz potnikov. Vsem trem voznikom so na kraju odredili prepoved opravljanja prevoza, javni prevoz pa je bil začasno zaustavljen, dokler ni prevoznik na vožnjo napotil nadomestnega voznika z veljavnim PCT pogojem. V vseh treh primerih vozniki tudi niso preverjali PCT pogoja potnikov. Zoper voznika in prevoznika se vodijo prekrškovni postopki.

Število potnikov brez pogoja PCT se je prepolovilo Inšpektorji so v mesecu novembru opazili tudi pozitiven trend v spoštovanju predvidenih ukrepov. Število potnikov, ki niso izpolnjevali PCT pogoja, se je prepolovilo. V zadnjem tednu so ti predstavljali 1 % preverjenih potnikov v javnem prometu, je dejala Furlan Fonova. V večji meri se s potrdili izkazujejo tudi dijaki na vlakih, čeprav ta pogoj za njih ni obvezen. Na prevozna sredstva vstopajmo z že pripravljenimi dokumenti, ki jih vozniku in sprevodniku pokazali, je pozvala Furlan Fonova. Kot je še dodala, vozniki in sprevodniki pozivajo k vidni predložitvi dokazil, kontrolne službe prevoznikov in inšpektorji pa z aplikacijo preverjajo ustreznost potrdil. Zoper prevoznika, ki stori prekršek, je zagrožena denarna kazen od 4.000 do 10. 000 evrov, posameznike pa se lahko v primeru nespoštovanja oglobi do višine 4000 evrov.

Prihodnji teden naj bi začeli cepiti otroke, stare od 5 do 11 let Na Pediatrični kiniki so doslej skrbeli že za preko 80 otrok s potrjeno okužbo na novi koronavirus. Ta lahko tudi v otroški populaciji povzroči zdravstvene težave, cepljenje zmanjša možnost obolevanja, izpostavljajo pediatri. Izrazili so upanje, da bodo lahko prihodnji teden na kliniki začeli s cepljenjem otrok od 5 do 11 let. Strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn je v izjavi za medije pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, mlajših od 18 let. Letošnjo jesen je ta številka po njegovih besedah bistveno višja, potrjenih je bilo več kot 30.000 okužb. »To pomeni, da je vsaj desetkrat več teh okužb in da se je prekužila več kot desetina otrok v posamezni starostni skupini,« je dejal. Na Pediatrični kiniki so doslej zdravili že več kot 80 otrok z okužbo z novim koronavirusom oziroma s covidom-19. »Na infekcijski kliniki je bilo še več otrok hospitaliziranih, tudi osem v enoti za intenzivno terapijo,« je povedal in dodal, da tudi otroški populaciji novi koronavirus lahko povzroči zdravstvene težave. Glede cepljenja otrok, starih od 5 do 11 let je povedal, da je klinična študija, v katero je bilo vključenih preko tisoč otrok, pokazala manj neželenih stranskih učinkov kot pri skupini otrok od 12 do 15 let. Na podlagi podatkov iz drugih držav pediatri, kot je povedal, priporočajo cepljenje, tudi otrok od 5 do 11 let, še posebej tistih s kroničnimi boleznimi. Cepljenje zmanjša možnost obolevanja in verjetnost okužb ter prenosa v domačem okolju, je dejal in dodal, da sam zadržkov nima ter izrazil upanje, da bodo lahko prihodnji teden na kliniki začeli s cepljenjem otrok, starih od 5 do 11 let. Predstojnik službe za alergologijo in revmatologijo in klinično imunologijo Tadej Avčin je poudaril, da je virus povzroča dve skupini bolezenskih stanj. Eno so akutne težave, ki so povezane s svežo okužbo z virusom, druga skupino tvorijo avtoimunski zapleti, ki nastanejo vsaj dva tedna po okužbi. »Pri otrocih je prva skupina redka, saj imajo zelo dober buren imunski sistem, ki je sposoben naglo omejiti širjenje tega virusa v telesu,« je dejal. Kot je dodal, eden na tisoč otrok dobi po okužbi prekomeren imunski odziv z večorganskim vnetnim sindromom oziroma avtoimunske zaplete zaradi prekomernega imunskega odziva. Do zdaj so na kliniki obravnavali 49 otrok z večorganskim vnetnim sindromom, najmlajši z zapletom je bil star štiri mesece in pol, najstarejši pa 18 let. Ob tem je poudaril, da gre v tem novembrskem valu za zdrave otroke, kjer je bil vsak drug aktiven športnik. Pri nekaterih otrocih so zabeležili tudi pojav miokarditisa (vnetja srčne mišice). Dolgoročnih zapletov s srcem pri teh bolnikih ne pričakujejo, jih pa ves čas spremljajo kardiologi, je še pojasnil Avčin. Kako skrbijo za otroke na kliničnem oddelku za intenzivno terapijo, je opisala glavna medicinska sestra Matjana Koren Golja. Pojasnila je, da so do zdaj poskrbeli za deset kritičnih bolnikov otrok zaradi covida-19, med njimi je bilo največ dojenčkov. Ko so lani sprejeli prvega bolnika, so morali čez noč popolnoma preurediti oddelek in ga razdeliti na dve coni. »Soočamo se s kadrovsko stisko, saj smo veliko medicinskih sester z intenzivne enote otrok začasno premestiti na odrasle covidne oddelke,« je povedala. Ob tem je izpostavila, da v tako imenovanih rdečih conah ne morejo zagotavljati sobivanja staršev s svojimi otroki, a kot pravi, so starši razumeli in sočustvovali z njimi, ker so videli, da dobro skrbijo za njihovega otroka.