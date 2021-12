Namesto odločne razprave slovensko cincanje

Predsednica evropske komisije opozarja, da je čas za razmislek o obveznem cepljenju proti covidu-19. Tak ukrep je že napovedala Avstrija in najbrž ga bo uvedla tudi Nemčija. V Sloveniji se politika in stroka izmikata odgovornosti in odločitev o obveznem cepljenju odmikata v nedoločeno prihodnost.