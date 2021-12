Roman Dobnikar, predsednik Atletske zveze Slovenije: Želi si še višje, na mesto prvega moža OKS

Roman Dobnikar vodi Atletsko zvezo Slovenije od leta 2015. Če bo dokončal mandat, bo čez tri leta postal predsednik z najdaljšim stažem vodenja kraljice športov v času slovenske samostojnosti. Te dni mineva leto dni od njegove odmevne volilne zmage v drugem štiriletnem mandatu, ko je že v prvem krogu ugnal ugledne gospodarstvenike, kot so Klemen Boštjančič, Peter Kukovica in Stojan Nikolić. Tudi pred petimi leti je imel resnega tekmeca v Andreju Kociču. »Doslej še nisem izgubil nobenih volitev, tako na lokalni, poslovni kot športni ravni,« pristavi 48-letni energetski svetovalec skupine GEN. Slovenska atletika je vzgojila obetavno mlado generacijo atletov in ima svetlo prihodnost. Na olimpijskih igrah v Tokiu je bil s 5. mestom najbliže kolajni metalec diska Kristjan Čeh. Finalistki sta bili še Maruša Mišmaš v teku na 3000 metrov z zaprekami in Tina Šutej v skoku ob palici, ki sta bili osrednja lika slavnostnega ponedeljkovega večera podelitev najboljšim atletom v dvorani Union.