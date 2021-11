Tanja Frank Eler in Matej Oštir, evropska delegirana tožilca

Tožilca Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta že približno eno leto najbolj izpostavljena in prepoznavna slovenska tožilca. Vendar ne po lastni želji. Eno leto je trajala samovolja vlade oziroma kabineta predsednika vlade Janeza Janše, ki je na vse načine skušal preprečiti njuno imenovanje za evropska delegirana tožilca. Vlada je predlog za njuno imenovanje nazadnje – tudi po sodbi upravnega sodišča, ki je sklep vlade označilo za nezakonit in protiustaven – zdaj vendarle poslala v Luksemburg, kjer so oba tožilca brez zadržkov imenovali, vlada pa je še istega dne začela nov poskus rušenja njunega imenovanja.