»Dolgo smo razpravljali o tem od začetka slovenskega predsedovanja, o tem sem govoril z ministrom za pravosodje, premierjem. Me zelo veseli, da sta imenovana evropska delegirana tožilca v Sloveniji. To pomeni, da imamo delegirane tožilce v vseh sodelujočih državah članicah. Gre za imenovanje za pet let, to je odločil kolegij tožilcev,« je na Brdu pri Kranju povedal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders. »Vendar bomo še naprej spremljali razmere, tako kot v vseh drugih državah," je dodal.

Pravosodni minister Marjan Dikaučič je na novinarsko vprašanje, ali je bila zgodba z imenovanjem Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca končana ali ne, odgovoril zgolj, da ima Slovenija oba evropska delegirana tožilca. »To je bistveno, za to smo si ves čas tudi prizadevali,« je dejal.