Njihovi ključni pomisleki in opozorila ostajajo, da določene spremembe »po strokovnem mnenju informativnega programa škodijo poslanstvu javnega zavoda«, saj ukinjanje in premeščanje oddaj spominja na nek drug čas in prostor, je dejal Bergant.

»Problem je, da je načrt v pomembnem delu nedorečen, predvsem pa je nejasno, kako bi ga ob najboljši volji sploh lahko realno izvajali, kar še posebej velja za obsežne programske sklope na 2. programu,« je dejal Bergant.

Po Bergantovem zatrjevanju spremembe ne rešujejo problema gledanosti, na kar se sklicujejo predlagatelji. »Informiranje ni edino, a je zagotovo eno od ključnih poslanstev evropskih radiotelevizijskih servisov, pri čemer kriterij gledanosti ni in ne sme biti edini pa tudi ne glavni,« je dejal.

Pojasnil je, da se sodelavci informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) sprememb ne bojijo, saj da si želijo delati »še več, še bolje in v boljših razmerah«.

»Zavedamo se, da je veliko odvisno od nas samih, smo pa zaskrbljeni, ker predlagane rešitve vsega tega ne omogočajo. Predlagatelji celo izrecno govorijo o eksperimentu,« je dejal. Po njegovih besedah čas finančnih težav RTVS ni primeren za eksperimentiranje, pač pa osredotočenje na že znano.

Posebej so poudarili, da ob teh vprašanjih ne gre ne za posameznike ne za politiko in ne za težavo v komunikaciji, temveč za »nepremišljen, v delu nestrokoven« ter kadrovsko »neusklajen načrt«.

Da krčenje programa in prestavitev dela sporeda na drugi program slabi vlogo in poslanstvo RTV, meni tudi vršilka dolžnosti odgovorne urednice Manica Janežič Ambrožič. »134 kolegov, in vsak od nas ima seveda različno mnenje o različnih stvareh, glede načrtovanih korenitih posegov, meni, da so spremembe korak v napačno smer,« je dejala Janežič Ambrožičeva.

Poudarila je, da se na RTV niso poenotili zaradi strahu pred spremembami, ampak ker je načrtovana sprememba programa »izjemno tvegano početje«. Kljub temu je mnenja, da so spremembe nujne, »a treba jih je strokovno, profesionalno utemeljiti, se o njih pogovoriti, jih kadrovsko in produkcijsko uskladiti«.

V nagovoru so izpostavili še, da želi nov programski načrt ukiniti oziroma prestaviti oddaje Politično s Tanjo Gobec, Utrip, Zrcalo tedna in Globus, pri čemer so izpostavili, da je slednja edina zunanjepolitična televizijska oddaja pri nas.

Na novinarski konferenci so podporo izrazili številni sodelavci informativnega programa in novinarji nekaterih drugih medijskih hiš. Podporo jim je izrekla tudi strokovna javnost.

Po podatkih kolektiva informativnega programa TVS se je 126 od skupno 143 sodelavcev in zaposlenih v informativnem programu podpisalo pod poziv vodstvu RTVS, naj temeljito premisli o predlogi in prenovi informativnega programa za prihodnje leto. Razprava in odločanje o PPN se bosta sicer začela na seji programskega sveta v ponedeljek.