Odločitev vodstva, da v informativni pas med 20. in 22. uro na drugem program TVS uvrsti simultano prevajani prenos tujega novinarskega kanala, je po njihovem mnenju omalovažujoča in nespoštljiva do lastnih ustvarjalcev, hkrati pa podcenjujoča in neprofesionalna do gledalcev in plačnikov RTV-prispevka.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, informativni program TVS, televizijsko produkcijo ter izvedbo programov sestavljajo številni visoko usposobljeni in strokovni sodelavci, ki so že v preteklih kriznih situacijah poskrbeli za izredna oddajanja, krizne programe in javljanja iz vsega sveta. Zato so bili presenečeni, da domnevno niti enemu notranjemu sodelavcu zunanjepolitične redakcije ni bilo ponujeno poročanje s fronte oz. vsaj v neposredni bližini vojnega dogajanja.

»Neobstoj vizije, diletantizem in nestrokovno vodenje« »Po drugi strani pa nad dogajanjem nismo presenečeni, saj razgradnjo javne radiotelevizije zaskrbljeno opazujemo že daljši čas,« so še zapisali. »Neobstoj vizije, diletantizem in nestrokovno vodenje zaznavamo že daljše obdobje, saj je skupina režiserjev vse bolj odrinjena na rob odločanja, ustvarjanja in kreiranja oddaj«" so dodali. Prenosi tujejezičnega informativnega programa so po njihovem mnenju problematični, ker gre za podcenjevanje in nezaupnico lastnim, sposobnim in profesionalnim sodelavcem ter za signal šibkosti, majhnosti v širšem družbeno-političnem kontekstu.