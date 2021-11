Videti je, da najpremožnejših Slovencev globalna pandemija ni prav nič prizadela. Še več, slovenski premožneži so v drugem letu pandemije postali še bogatejši. Premoženje stoterice najbogatejših se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za skoraj četrtino in sedaj znaša 7,1 milijarde evrov. Kot so zapisali pri reviji Manager, ki vsako leto ocenjuje, kako bogati so najbogatejši med nami, je takšno povečanje posledica visokih vrednotenj na delniških trgih, ki so podlaga za oceno premoženja, pa tudi dobrega poslovanja, razdolževanja, povečevanja denarnih blazin, v nekaterih primerih pa tudi uspešnih prevzemov.

Kot ugotavljajo, se podjetja v lasti najbogatejših ukvarjajo s precej različnimi področji, se pa v zadnjih letih krepi IT-panoga. Večina premoženja na lestvici sicer izhaja iz lastništva v podjetjih.

150 Slovencev je »težkih« vsaj 20 milijonov Če je še lani Slovenec za uvrstitev med sto najbogatejših potreboval 20,9 milijona evrov, so se letos na lestvici znašli samo tisti, ki imajo 27,7 milijona ali več. Avtorji lestvice ocenjujejo, da je okoli 150 Slovencev »težkih« vsaj 20 milijonov. Povsem na vrhu lestvice še naprej kraljujeta Iza Sia in Samo Login, ki sta se sicer zasebno razšla, a ju, ker še naprej delata skupaj, avtorji lestvice obravnavajo skupaj. Vrednost njunega premoženja – 689 milijonov evrov – je tako seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe. Na vrhu lestvice sta že od leta 2016, ko sta na drugo mesto izrinila Sandija Češka, ki je za najbogatejšega Slovenca veljal tri leta. Ta ima skupaj s partnerko Livijo Dolanc, tako ocenjujejo pri reviji Manager, 355 milijonov evrov. Glavnina njunega premoženja je ocena kupnine za 55-odstotni delež v Studiu Moderna.

Družina Šešok z devetega mesta skočila na tretje Najvišji skok je uspel družini Šešok, lastnikom Iskre, ki so bili lani na 9. mestu, letos pa jim pripisujejo 275 milijonov evrov premoženja, kar je za približno 150 milijonov več kot lani, s to vsoto pa so se povzpeli na tretje mesto. Poleg boljšega poslovanja in višjih vrednotenj primerljivih evropskih borznih družb so h konkretnemu povečanju ocene pripomogle napovedi. Za prihodnje leto načrtujejo 385 milijonov evrov prihodkov, kar bi pomenilo trikratnik lanske prodaje, in 29,3 milijona čistega dobička, lani ga je bilo za 8,9 milijona evrov. Pomembno k povišanju ocene pripomore tudi nepremičninski portfelj, so zapisali avtorji lestvice. 210 milijonov evrov ima pod palcem nekdanji sodelavec Loginovih, Marko Pistotnik, ki je tako kot nekdanja zakonca do svojega premoženja prišel s prodajo podjetja Outfit7. Ocena njegovega premoženja se glede na lani ni spremenila. Z 210 milijoni evrov se je lani uvrstil na tretje mesto, letos pa je zdrsnil na četrto. Za eno mesto je zdrsnila tudi družina Lah, ki je sicer premoženje povečala za 27 odstotkov, na 209 milijonov evrov. Eno večjih rasti premoženja, 73-odstotno, sta zabeležila šestouvrščena na letošnji lestvici, Vesna in Dari Južna, katerih premoženje je ocenjeno na 202 milijona evrov. Zakonca imata v lasti holding Perspektiva, k njunem drastičnem skoku pa je pripomogla tudi rast tržne vrednosti Petrola, ki je v njuni približno desetodstotni lasti. Z ocenjenim premoženjem v vrednosti 199 milijonov evrov se je med deseterico najbogatejših znova uvrstil Joc Pečečnik, ki je letos zasedel 7. mesto. Na 8. mestu je kriptomilijonar Damian Merlak (183 milijonov), ki je pred časom ustanovil borzo za kriptovalute Bitstamp in nato zanjo iztržil več kot 100 milijonov evrov. Zadnje čase se sicer bavi s hotelirstvom, kupil je namreč štiri bohinjske hotele, premoženje pa je glede na lani povečal za 35 milijonov evrov. Na devetem mestu najpremožnejših je Igor Akrapovič, ki je svoje premoženje po ocenah avtorjev lestvice povečal za 25 odstotkov, lestvico pa s 142 milijoni evrov zaključuje Tone Strnad, ustanovitelj in lastnik Medisa. Deseterica najpremožnejših Slovencev po ocenah revije Manager