Poročilo z naslovom Preživetje najbogatejših kaže, da je odstotek najbogatejših od leta 2020 ustvaril skoraj dve tretjini vsega novega svetovnega bogastva v vrednosti 42.000 milijard dolarjev, kar je dvakrat več, kot ga je skupaj ustvarilo 99 odstotkov preostalega prebivalstva. »Premoženje milijarderjev se povečuje za 2,7 milijarde dolarjev na dan,« so izpostavili v organizaciji.

Ni naključje, da so poročilo objavili ravno na dan, ko se v švicarskem Davosu začenja Svetovni gospodarski forum, v okviru katerega se bo vnovič na istem mestu zbrala politična in gospodarska elita. Oxfam namreč velja za enega najglasnejših kritikov omenjenega dogodka, na katerem po njihovem mnenju svetovna elita »prepogosto le razpravlja o težavah revnih«.

5-odstotna obdavčitev milijarderjev bi iz revščine potegnila dve milijardi ljudi

Po njihovih izračunih bi tako do petodstotna obdavčitev multimilijonarjev in milijarderjev lahko prinesla 1700 milijard dolarjev na leto, z zbranim denarjem pa bi lahko iz revščine potegnili do dve milijardi ljudi.

»Medtem ko se navadni ljudje vsakodnevno borijo za osnovne stvari, kot je hrana, so super bogati presegli tudi to, česar si niso mogli predstavljati niti v svojih najbolj norih sanjah. Kot se nakazuje, bo to desetletje v roku dveh let postalo najboljše za milijarderje doslej,« je v izjavi povedala izvršna direktorica Oxfam International Gabriela Bucher.