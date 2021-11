Tomaž Mastnak: Kaj verjamemo in za kaj res gre

Smo prišli tako daleč, da protislovja ne delujejo več? Protislovje, soobstoj izključujočih se mnenj, trditev, stališč ali dejstev, je v doslejšnjem (predposthumanističnem) svetu terjalo razrešitev in zato spremembe. Gnalo je naprej misel in stvari. Zdaj pa se kaže, da je izgubilo moč. Očitnejša ko so protislovja, bolj se stvari odvijajo naprej, kot da jih ni. Kar nastaja, razjeda misel in razdira družbo, in zdi se, da nas zla usoda nemočne vleče za sabo. Véliko protislovje danes je med dejstvom, da tako imenovani protikoronski ukrepi ne delujejo, ter med stopnjevanjem in zaostrovanjem teh istih ukrepov.