Po neuradnih informacijah Televizije Slovenija je bilo včeraj potrjenih 3392 novih okužb s koronavirusom, kar je 374 manj kot v ponedeljek prejšnji teden.

UKC Maribor: Smo na pragu Bergama

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so sporočili, da so zaradi navala bolnikov s covidom-19 in posledičnega krčenja obravnav ostalih bolnikov na najbolj kritični točki v svojem obstoju. »V Sloveniji smo zelo blizu Bergama,« je posvaril tudi strokovni direktor Matjaž Vogrin.

Direktor Anton Crnjac je ob poročanju svetu zavoda o trenutnem stanju v kliničnem centru povedal, da se položaj stalno spreminja, zato se krizni štab sestaja večkrat dnevno in sproti prilagaja delovanje zdravstvenih ekip.

Po besedah Vogrina se število bolnikov s covidom-19 v Sloveniji najhitreje povečuje prav v Podravju, zato so polne že vse bolnišnice v regiji. V UKC Maribor je hospitaliziranih 191 bolnikov s covidom-19, od tega jih je na intenzivnem zdravljenju 53, dva pa sta na covidni pediatriji.

Število bolnikov v intenzivnih enotah je najvišje od začetka epidemije, kmalu bodo presegli tudi doslej najvišje število bolnikov v akutni obravnavi. Ker je mariborski po velikosti in številu zaposlenih manjši od ljubljanskega kliničnega centra, je po besedah Vogrina proporcionalno mnogo bolj obremenjen.