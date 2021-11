Nepreslišano: Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze

Običajno se neprivatizacija upravičuje s tako imenovanim nacionalnim interesom, vendar na primeru NLB vidimo, da to ne drži. Glavni razlog pri tem je, da podjetja v državni lasti politikom omogočajo, da lahko nastavljajo svoje kadre. Politiki imajo interes za ohranjanje podjetij v stoodstotni državni lasti, ker je potem na voljo določeno število mest v nadzornih svetih in upravah teh družb in so to vzvodi, prek katerih lahko uresničujejo svoje politične ali druge parcialne interese.