Protestniki, ki so okoli 15. ure v dveh skupinah krenili proti osrednjemu zagrebškemu Trgu bana Jelačića, od hrvaške vlade zahtevajo ukinitev covidnih potrdil. Ta so v državi obvezna v zdravstvu, sociali ter državnih in javnih ustanovah.

Po mnenju udeležencev shoda oblasti državljane, ki covidnih potrdil nimajo, protiustavno in protizakonito izključujejo iz družbenega življenja ter jim onemogočajo odhod na delo in študij ter odrekajo temeljno ustavno pravico do dela.

Na transparentih je med drugim mogoče zaslediti napise, kot so »Ne slepemu zaupanju oblastem«, »Živi in pusti drugim, da živijo« ter »Smrt covid fašizmu, svoboda narodu«.

Na lokaciji je tudi policija, ki sproti ustavlja promet in zapira sosednje ulice. Povedala je, da shod, ki se na družbenih medijih imenuje »Beli tihi marš«, ni prijavljen in da bo udeležence snemala.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 5614 novih okužb s koronavirusom, umrlo je 65 ljudi, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Aktivno je okuženih skoraj 35.000 ljudi, med katerimi jih je 2542 na zdravljenju v bolnišnicah, respirator pa potrebuje 320 bolnikov.