V soboto čez dan se je na ulicah nizozemskih mest zbralo več tisoč ljudi, ki so mirno protestirali proti omejitvenim ukrepom za zajezitev novega koronavirusa. Proti večeru so se protesti v več mestih znova sprevrgli v nasilje.

Do nasilja je med drugim prišlo v Haagu, kjer je policija aretirala najmanj sedem ljudi. Poškodovanih pa je bilo pet policistov, od tega so morali enega, ki je utrpel pretres možganov, prepeljati v bolnišnico. Dva sta utrpela poškodbe sluha zaradi močnih pokov pirotehničnih izdelkov.

V mestih Alkmaar na zahodu države in Almelo na vzhodu pa so navijači vdrli na dve nogometni tekmi nizozemske prve lige, ki sta zaradi epidemije potekali pred praznimi tribunami. Tekmi so morali prekiniti za več minut, poročajo nizozemski mediji.

Več tisoč protestnikov se je zbralo tudi v Amsterdamu, čeprav je ena od skupin zaradi petkovega nasilja pred tem odpovedala za soboto napovedan protest.

Okoli tisoč pa jih je prišlo na ulice mesta Breda na jugu Nizozemske. Med drugim so nosili napise, kot je »Ne zaprtju«.

V petek na protestu tudi streljanje Novi izgredi so izbruhnili po nasilnih petkovih protestih v Rotterdamu, na katerih je policija streljala in uporabila vodni top. »Tri protestnike je ranil naboj. Še vedno so v bolnišnici,« je sporočila policija. Dodali so, da bo kriminalistični preiskovalni urad preiskal, ali so poškodbe povzročili policijski naboji. Vse skupaj je bilo sicer v Rotterdamu ranjenih sedem ljudi, vključno s policisti. Policija je v petek tam aretirala 51 ljudi, od tega jih je polovica mladoletnih. Izgredniki prihajajo iz različnih delov države, je navedla policija, ki nadaljuje iskanje nasilnežev.