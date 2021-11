Policija poziva svojce, sosede in bližnje, da starejšim opišejo, na kakšen način storilci izvršujejo tatvine. Pogovorijo naj se tudi o tem, kaj storiti, če storilci pridejo do njih, pozivajo na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Starejše osebe naj ne zapuščajo stanovanjskih hiš in naj v notranjost ne spuščajo neznanih oseb. Če pa iz hiše odidejo, naj zaprejo okna, vrata pa zaklenejo. Pomembno je, da takoj obvestijo policijo, če opazijo kar koli sumljivega ali če so morda same postale žrtev takšnega dejanja. Policija bo nato izvedla ogled kraja in poskušala najti forenzične dokaze, s katerimi bi lahko odkrili in prijeli storilce, je dejal Breznik iz sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana.

Prav tako naj takoj pokličejo policijo na številko 113, če v naselju ali okolici hiše opazijo sumljive osebe oz. če se neznanci gibajo okoli njihove ali sosedovih hiš. Policija prosi tudi, da si očividci zapišejo osnovne podatke o vozilu, torej registrsko številko in tip vozila ter osebni opis storilca, pripomorejo pa tudi različne fotografije, ki so jih naredili s telefonom ali jih imajo na svojih varnostnih kamerah.

Storilci se po navadi pripeljejo do stanovanjske hiše, kjer žrtev prijazno ogovorijo in jo skušajo zvabiti iz hiše, tako da nima več nadzora nad vhodnimi vrati. V tem času v hišo vstopi drugi storilec, ki pregleda notranjost in po navadi ukrade denar, vrednejše predmete in zlato, je v izjavi še opozoril Breznik. sta