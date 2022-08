Med turistično sezono, od 15. junija do 1. septembra, na piranski policijski postaji obravnavajo za 300 odstotkov več vseh dogodkov kot v preostalem delu leta, je na policijski postaji Piran v Luciji danes povedal načelnik postaje Matjaž Žerjal. Junija in julija so obravnavali 150 kaznivih dejanj, med katerimi je največ tatvin. Pojasnil je, da je to več kot lani, vendar manj kot v letu 2020, ki je izrazito izstopalo iz povprečja.

Do 1. avgusta so piranski policisti zabeležili 18 tatvin na plažah. Do zdaj so odkrili in ovadili samo enega storilca. Na izolski policijski postaji so v tem času zabeležili 13, na koprski pa pet tatvin. V nekaj primerih so bili ukradeni predmeti vredni več kot tisoč evrov. Žerjal je zato opozoril: »Na plažo prinašajte le najbolj nujne predmete. Tiste, ki jih boste dejansko potrebovali. Gotovino pa v takšni vsoti, da bo zadostovala za tisti dan.«

Varna niso niti priklenjena kolesa

Zelo priljubljena tarča tatov so električna kolesa in električni skiroji, je opozoril. Letos so jih na piranskem območju ukradli že 16. »Storilci niso izbirali sredstev, saj so kolesa ukradli tudi, če so bila pripeta na drog, kamp prikolico ali prtljažnik avtomobila,« je povedal načelnik in dodal, da so tudi od teh tatov odkrili samo enega.

V juliju in avgustu so piranski policisti obravnavali tudi 11 vlomov v poslovne oziroma gostinske prostore. Na portoroški plaži so morali julija ukrepati zaradi več primerov nasilništva. V enem od skupinskih pretepov se je zgodil tudi poskus uboja, saj je eden od udeležencev uporabil nož. »K sreči so naši policisti kmalu prišli na kraj in oškodovanca oskrbeli, da ni izkrvavel,« je povedal Žerjal.

V Kopru porast vlomnih velikih tatvin iz stanovanjskih hiš, vozil in gostinskih lokalov

Na celotnem območju Policijske uprave Koper so od začetka junija obravnavali 627 kaznivih dejanj, uspešno so jih preiskali 56 odstotkov. Kot so zapisali v sporočilu, letos izstopa problematika vlomnih velikih tatvin iz stanovanjskih hiš, vozil in gostinskih lokalov.

Policijska uprava Koper deseto leto prireja akcijo Varno poletje, med katero opozarja turiste, kako naj ravnajo, da bi se izognili tatvinam in podobnim nevšečnostim. Tudi danes sta s tem namenom portoroško plažo obiskala dva policista na kolesih.