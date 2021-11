Afganistansko deklico Madino Hussiny je povozil tovorni vlak na železniški progi v Srbiji v bližini meje s Hrvaško. Nesreča se je zgodila, ko so jo hrvaški policisti na meji sredi novembra leta 2017 skupaj z družino vrnili v Srbijo.

Afganistanska družina je zaradi smrti hčerke vložila kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu na Hrvaškem, ker družini z več otroki niso omogočili vložitve prošnje za azil. Trdili so, da so jih hrvaški policisti kljub prošnjam odpeljali do mejnega prehoda in jim ukazali, da se v temi ob železniški progi vrnejo v Srbijo. Nekaj sto metrov od mejnega prehoda je vlak nato povozil deklico.

Hrvaško tožilstvo je zavrnilo ovadbo z utemeljitvijo, da so med preiskavo ugotovili, da afganistanska družina ni vstopila na hrvaško ozemlje in se tudi s hrvaškimi policisti ni pogovarjala o azilu. Afganistanski družni ni prisluhnilo niti hrvaško ustavno sodišče z navedbo, da so se izgubili ključni dokazi za trditve družine, kot so posnetki termovizijske kamere hrvaške policije. Afganistanska družina se je nato obrnila na ESČP, ki je ugotovilo, da je Hrvaška v njihovem primeru kršila človekove pravice.

Sodniki ESČP so ugotovili, da je Hrvaška kršila več členov mednarodne konvencije o človekovih pravicah, kot so pravica do življenja, prepoved nečloveškega in ponižujočega ravnanja, pravica do varnosti in svobode, prepoved skupinskega izgona tujcev in pravica do individualnih prošenj za azil. Sodišče v Strasbourgu je Hrvaški naložilo, da mora afganistanski družini plačati 40.000 evrov odškodnine ter 16.700 evrov za sodne stroške.