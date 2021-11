»Skupščina ni bila uspešna pri imenovanju nove uprave družbe, saj se družbeniki niso uspeli uskladiti. Danes se mi je iztekel mandat, o novi upravi bo tako odločalo sodišče,« je po današnji skupščini družbe Gen-I povedal Robert Golob. Kot je dejal, v podjetju pričakujejo, da se bodo družbeniki do odločitve sodišča vendarle poskušali dogovoriti o novi upravi in priti do rešitve.

Golob odločitev sodišča pričakuje v tednu ali dveh, poudarja pa, da je sodne prakse na tem področju malo, v primeru Gen-I, kjer gre za veččlansko upravo, pa je zadeva še bolj kompleksna. »To bo zanimiv sodni precedens,« je ocenil Golob.

Predlog lahko na sodišče podajo tako družbeniki kot uprava. »Mi bomo verjetno danes na sodišče podali predlog za kontinuiteto. Kako se bo sodišče odločilo, pa je odvisno le od njih,« je dejal Golob. Možno je, da bo na sodišču več predlogov, družbeniki pa imajo prednost in »vso pravico, da dajo svoje predloge, ki so lahko enaki kot naši ali drugačni«, je pojasnil.

Podjetje, ki naj bi letos po njegovih besedah ustvarilo tri milijarde evrov prihodkov, dobiček pa kar početverilo, sicer »normalno posluje, s pooblaščenci«, zato težav ne pričakuje. Golob ostaja v podjetju, ukvarjal se bo z mednarodnim trgovanjem in tudi z odnosi z javnostmi, o odhodu v politiko pa ne razmišlja.

V iskanju soglasja Golob je, kot je znano, prejšnji teden ostal brez soglasja za nov mandata na čelu Gen-I, ki ima dva lastnika: 50 odstotkov je v lasti Gen Energije, 50 odstotkov pa v lasti družbe Gen-EL. O imenovanju uprave odloča skupščina soglasno, v nasprotnem primeru predlog ni sprejet. To se je prejšnji teden že zgodilo. Nadzorniki Gen Energije so poslovodstvu družbe z Martinom Novšakom na čelu naložili, naj na skupščini za predsednika in člana uprave predlaga Jureta Sokliča in Davorina Dimiča. Ker se Gen-EL s predlogom Gen Energije ni strinjal, kandidata nista dobila podpore.

Nadzorniki Novšaku naročili, da mora kandidirati Včeraj je zasedal nadzorni svet Gen Energije, na seji pa so se predstavili kandidati, tudi Golob. Kot je povedal, sta bila predstavitev uprave Gen-I in razvojni načrt zavrnjena. Ob polnoči pa so po njegovih besedah nadzorniki predsednika uprave Gen Energije Martina Novšaka iznenada seznanili, da je on kandidat za novega šefa Gen-I in mu naročili, da mora kandidirati, medtem ko naj bi Jure Soklič postal član uprave. Ta predlog je bil na današnji skupščini zavrnjen, saj zaradi neusklajenosti preostalih dveh članov uprave formalno ni bil popoln. Po Golobovem mnenju je Novšak »izjemen strokovnjak in izjemen človek«. »Toda za vodenje zelene transformacije v naslednjih desetih letih nekdo, ki je izrazito usmerjen le v eno energijo, v tem primeru jedrsko, ni najbolj primeren kandidat,« je ocenil in dodal, da je tak način kadrovanja »neresen«.