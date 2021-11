Portal 24ur je prejšnji teden poročal, da je gradbeni zakon, ki ga bo DZ obravnaval na novembrski seji, spisala odvetniška pisarna Neffat, ki sicer zastopa Simonoviča. Ta bo, če bo zakon sprejet, lahko legaliziral svojo črno gradnjo v Semedeli nad Koprom. Kot je še poročal portal, naj bi minister Andrej Vizjak tudi razpustil službo za sistem okolja in prostora, ki je delovala kot pravna služba ministrstva in je že pripravljala obstoječi gradbeni zakon.

»Ministrstvo za okolje in prostor jasno zavrača, da bi odvetniška družba Neffat pisala zakon. Odvetniška družba Neffat ni pisala ne gradbenega zakona ne zakona o urejanju prostora. To dokazuje tudi s sklepom ministra ustanovljena delovna skupina za pripravo zakona,« so danes v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Ministrstvo: Odvetniška družba Neffat je podala najugodnejšo ponudbo

Portal 24ur je sicer minuli petek navajal pojasnila ministrstva, da je to »k oddaji ponudbe pozvalo dva potencialna ponudnika. Odvetniška družba Neffat je podala najugodnejšo ponudbo, zato je ministrstvo za okolje in prostor z njo sklenilo pogodbo za izvajanje pravne podpore pri pripravi sprememb zakonskih predpisov na področju prostora in graditve«.

Na ministrstvu so danes zavrnili tudi povezovanje reorganizacije ministrstva s pisanjem zakona in poudarjajo, da služba za sistem okolja in prostora ni bila nikoli pravna služba ministrstva. »Pravna služba ministrstva je ves čas od nastopa mandata ministra Vizjaka v različnih organizacijskih okvirih obstajala v okviru sekretariata. Upoštevaje dejstvo, da so za posamezne zakonodajne predloge, razlago in v skladu z usmeritvami funkcionarja za izvajanje politike iz posameznega področja pristojni posamezni direktorati, je bilo ocenjeno, da bo delo potekalo učinkovitejše, če bodo javni uslužbenci službe za sistem okolja in prostora neposredno vključeni v vse procese posameznega direktorata,« so navedli.

Kot so še dodali, so bile v posamezne direktorate skupaj z javnimi uslužbenci službe za sistem okolja in prostora prenesene tudi naloge, ki so jih opravljali v okviru službe za sistem okolja in prostor.