»Stanje v državi je resno. To krizo jemljemo zelo resno, zato krepimo naše delovanje, tudi skupaj s partnerji in prijatelji iz ZDA,« je v Bruslju danes dejal zunanjepolitični govorec Evropske komisije Peter Stano. Možnosti uvedbe sankcij proti odgovornim v BiH za spodbujanje napetosti, za kar se je v ponedeljek ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU v Bruslju zavzel nemški zunanji minister Heiko Maas, Stano podrobneje ni želel komentirati.

Dejal je le, da so ministri za zunanje zadeve EU v luči nedavnega razvoja dogodkov v BiH in glede na »odcepitveno, razdvajajočo in nesprejemljivo retoriko« ter nekatera dejanja, ki spodkopavajo enotnost državnih institucij, v ponedeljek razpravljali o razmerah v tej državi in da so »trenutno na mizi vse možnosti«.

Stano je pri tem spomnil, da je v EU od leta 2011 v veljavi okvir za sankcije za nekooperativne voditelje v BiH. Gre za prepoved potovanja v EU ali zamrznitev premoženja za ljudi, ki bi škodovali ozemeljski celovitosti BiH. EU jih doslej še ni uporabila.

Grožnje Dodika z odcepitvijo Skrbi povzroča zlasti ravnanje srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika, ki razburja s svojimi grožnjami o de facto odcepitvi Republike srbske. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po zasedanju zunanjih ministrov sedemindvajseterice v ponedeljek vnovič izrazil močno zaskrbljenost zaradi razmer v BiH in posvaril, da mora BiH ostati enotna država, vsakršen poskus delitve bi ustvaril težave, čemur se je treba izogniti. Vodja nemške diplomacije Maas pa je dejal, da je treba razmisliti tudi o možnosti sankcij proti odgovornim za spodkopavanje državnih struktur v BiH in podžiganje sovraštva. Pred zasedanjem se je sicer omenjala možnost, da ministri pozovejo k pripravi nabora možnosti za pritisk na tiste akterje v BiH, ki so odgovorni za razdvajajočo retoriko in spodkopavanje ozemeljske celovitosti države. Tega po neuradnih informacijah niso storili, naj bi bilo pa izraženo jasno sporočilo, da so na voljo vse možnosti, zlasti ko gre za odziv na razdvajajoče delovanje srbskega člana predsedstva BiH Dodika.