Kot je Severina pojasnila za Večernji list, se je o vodenju lastnega pogovornega šova res dolgo pogovarjala in se celo dogovorila za sodelovanje ter začela sestavljati ekipo, potem pa se je v medijih pojavila informacija, da gre za Dodikovo televizijo. »Nenadoma se je moje ime začelo pojavljati ob njegovem, na koncu pa se je res izkazalo, da gre za partnerstvo z družino Dodik. Ne želim sodelovati pri projektu, povezanem z osebo, ki žali ženske na najbolj grozen način in ki ne priznava, da se je v Srebrenici zgodil genocid.« Ni pa ob tem izključila možnosti, da bi nekoč imela svojo oddajo nekje drugje: »Dejstvo je, da sem imela v zadnjih letih več ponudb za TV-šov in da me ta format zanima. Tudi sama sem na začetku korone ustvarila SeVeTeVe in se strašno zabavala. Vendar pa sem trenutno popolnoma osredotočena na studio in pripravo naslednjega albuma, kar me neizmerno veseli.«

Pripravila Tina Bernik