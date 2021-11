Poleg Dornbirna je Feldkirch drugo največje mesto na Vorarlberškem, prav tam je tudi najbolj zahodna točka Avstrije, in sicer na reki Ren, na tromeji med Avstrijo, Švico in Liechtensteinom. Feldkirch je dobil mestne pravice leta 1218, torej dve leti pred našo Ljubljano, potem ko je Hugo von Monfort dal postaviti grad, ki je še vedno glavna znamenitost mesta. To je grad Schattenburg, v katerem je danes muzej lokalne zgodovine, ki je od novembra do marca med torkom in soboto odprt od 13.30 do 16. ure, ob praznikih in nedeljah pa od 11. do 16. ure.

Muzej je zelo prijazen do otrok in družin, saj ponuja številne možnosti za informativno in ustvarjalno odkrivanje muzejskih sob na gradu skupaj z družinskim vodnikom. To nedeljo popoldne boste tako lahko odkrivali skrivališča za zaklade, dragocenosti in stare dokumente, sicer pa bodo v adventnem času poleg zabavnih igric za otroke ponudili še branje najrazličnejših zgodbic in petje božičnih pesmi.

Bogato obložena tržnica in smučarka Liensbergerjeva Poleg muzeja je na gradu tudi restavracija, v kateri je poslastica prav poseben, kar 30 centimetrov velik schattenburški zrezek, za katerega boste s solato in prilogo plačali 16 evrov. Če se boste v času kosila znašli v središču mesta, se lahko ustavite v družinski restavraciji Dogana, kjer vas bo trihodni meni stal 13 evrov. Vas mika piščančji zrezek na žaru s pečenimi paradižniki, zeliščnim maslom ter pečenim krompirjem s peteršiljem? To vas bo v restavraciji Flax stalo 9 evrov, za dodatnih 1,5 evra dobite juho, za nadaljnjih 1,5 evra sladico, pa tudi kava vas bo stala toliko – 1,5 evra. Ko smo že pri hrani – ob torkih in sobotah je v središču mesta že od 13. stoletja kmečka tržnica, ponudba pa obsega sveže sladkovodne ribe, sir iz Bregenškega gozda, zelenjavo, sadje, slanino, testenine, kis, olje, rože in še veliko več z okoliških kmetij, pa tudi dobrote iz Italije in Francije. Med sprehodom po mestnem središču boste sicer prej spomladi in poleti kot pa v tem času lahko srečali Katharino Liensberger. Saj jo poznate, to je tista avstrijska alpska smučarka svetovnega pokala, ki je specializirana za tehnične discipline slaloma in veleslaloma. Med številnimi drugimi znamenitimi sedanjimi in nekdanjimi meščankami in meščani omenimo le še dva: slikarja Wolfa Huberja s prehoda iz 15. v 16. stoletje, vodilnega člana podonavske šole, in Georga Joachima Rheticusa, matematika, astronoma, kartografa, izdelovalca navigacijskih instrumentov, zdravnika in učitelja, ki je znan predvsem po svojih trigonometričnih tabelah in kot edini učenec slavnega Nikolaja Kopernika.