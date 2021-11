Trgovina med članicami območja evra je dosegla 191,5 milijarde evrov, kar je 16,4 odstotka več kot septembra lani, kaže prva ocena evropskega statističnega urada Eurostat.

V prvih devetih mesecih letos je izvoz blaga območja evra znašal 1775,1 milijarde evrov, kar je 14,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani, uvoz pa 1643,2 milijarde evrov oz. 17,7 odstotka več kot v lanskem prvem devetmesečju. Presežek je tako znašal 131,9 milijarde evrov, potem ko je v enakem obdobju lani 151,2 milijarde evrov.

Trgovina med članicami območja evra je od začetka januarja do konca septembra obsegala 1580,6 milijarde evrov, kar je 19,7 odstotka več kot v lanskem obdobju.

Celotna EU je po prvi oceni evropskih statistikov septembra izvozila za 186,9 milijarde evrov blaga, kar je 9,4 odstotka več kot septembra lani. Uvoz je dosegel 186,4 milijarde evrov, 26,5 odstotka več kot leto prej. Presežek je bil tako pri pol milijarde evrov, potem ko je septembra lani znašal 23,7 milijarde evrov. Trgovina med članicami se je glede na lanski september povečala za 14 odstotkov na 299,1 milijarde evrov.

Od januarja do septembra se je izvoz EU glede na enako obdobje lani povečal za 13,5 odstotka na 1589,6 milijarde evrov, uvoz pa za 18,2 odstotka na 1497,5 milijarde evrov. Presežek je tako dosegel 92 milijard evrov, potem ko je v enakem obdobju leto prej 134,2 milijarde evrov. Trgovina med članicami je porasla za 19,6 odstotka na 2487,7 milijarde evrov.

Septembra so izvoz v medletni primerjavi z izjemo Slovaške (-26,3 odstotka), Danske (-2,2 odstotka), Češke (-0,5 odstotka) in Cipra (-0,4 odstotka) povečale vse članice. Najbolj Grčija (+59,7 odstotka), Romunija (+26,2 odstotka) in Finska (+25,7 odstotka). Uvoz je bil večji v vseh članicah, najbolj se je povečal v Sloveniji (+81,5 odstotka), Litvi (+74,3 odstotka) in v Grčiji (+73 odstotkov).

Slovenija je v prvih devetih mesecih skupni izvoz blaga povečala za 20 odstotkov na 34,5 milijarde evrov, uvoz pa za 29 odstotkov na 34,1 milijarde evrov. Presežek je tako znašal 0,3 milijarde evrov, potem ko je v enakem obdobju leto prej 2,3 milijarde evrov.