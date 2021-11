»Aktivno delamo na tem, da bi prepričali ljudi, naj se vrnejo v domovino, vendar nihče ne želi nazaj,« je po poročanju beloruske tiskovne agencije Belta dejal Lukašenko.

Kot je dodal, beloruske oblasti delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi preprečile kopičenje migrantov na meji z EU. Belorusija je pripravljena migrante s svojo letalsko družbo Belavia prepeljali v Nemčijo, če zanje Poljska ne bo zagotovila »humanitarnega koridorja«. »Če bi bilo nujno, jih bomo z našimi letali poslali v München,« je dejal.

Belorusija ne želi, da bi migrantska kriza prerasla v konflikt, ki bi bil »za nas popolnoma škodljiv«, je še dejal Lukašenko. Poljsko je obtožil, da je ona tista, ki želi konflikt, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Naši novinarji in drugi pravilno sklepajo, da Poljska ta konflikt danes potrebuje. Notranjih težav, težav z Evropsko unijo je več kot dovolj,« je dejal.

Beloruski letalski prevoznik Belavia je v nedeljo sporočil, da je državljanom Sirije, Iraka, Jemna in Afganistana po pozivu oblasti v Združenih arabskih emiratih prepovedal vkrcanje na svoja letala na letih iz Dubaja v Belorusijo. Pred tem je beloruski letalski prevoznik že v petek sporočil, da je prepoved za lete iz Ankare v Minsk uvedel za državljane Sirije, Iraka in Jemna.

Na stotine migrantov že mesece poskuša prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Zahodne države beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka obtožujejo hibridne vojne oziroma namernega ustvarjanja migrantske krize na meji z EU. V povračilo na sankcije, ki jih je proti Belorusiji uvedla unija, naj bi namreč pred meseci začel načrtno vzpodbujati in tudi organizirati prihode bližnjevzhodnih migrantov v svojo državo, ki jih po prihodu nato množično odvažajo do meje s Poljsko, pa tudi Litvo in v manjši meri Latvijo.