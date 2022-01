Približno 5,5 metra visoka pregrada bo potekala vzdolž 186 kilometrov meje, kar predstavlja skoraj polovico celotne dolžine, in naj bi bila dokončana junija. Gradnja je sprožila kritike zagovornikov človekovih pravic, saj jih skrbi, kako bodo migranti lahko zaprosili za azil. Prav tako je povzročila okoljske skrbi glede vpliva na prostoživeče živali ob večinoma gozdnati meji.

»Naš namen je, da bo škoda čim manjša,« je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedala tiskovna predstavnica obmejne straže Anna Michalska. »Posek dreves bo omejen na zahtevani minimum. Sam zid bo zgrajen ob mejni cesti,« je dejala in dodala, da bodo izvajalci uporabljali le obstoječe ceste. Začetek gradnje pregrade je bil sicer sprva napovedan že za drugo polovico decembra.

Zahod je za razmere na meji okrivil beloruski režim

Na tisoče migrantov, večinoma z Bližnjega vzhoda, je lani prečkalo ali poskušalo prečkati mejo med Belorusijo in Poljsko. Zahod je za to okrivil beloruski režim, češ da je spodbudil morebitne migrante, naj pridejo v Belorusijo z obljubo lahkega vstopa v Evropsko unijo.

Na vrhuncu krize lani je Poljska poslala na mejo na tisoče vojakov in policistov, da bi okrepili patrulje mejne straže. Zgradila je tudi ograjo ob velikem delu meje in zaprla mejno območje za medije in skupine za človekove pravice ter odobrila nov zakon, ki dovoljuje prisilno vračanje migrantov v Belorusijo.

Medtem ko se je število prehodov od takrat močno zmanjšalo, nekateri kljub zimskim razmeram še vedno poskušajo prečkati mejo. Poljska obmejna služba je danes na Twitterju sporočila, da je bilo v preteklih 24 urah 17 poskusov nezakonitega prehoda meje. Med drugim je skupina 14 beguncev prerezala žičnato ograjo in vstopila na Poljsko, kjer so jih pridržali poljski policisti.