Če so bile še pred nekaj leti najbolj modne kuhinje v visokem sijaju in svetlejših, najraje belih odtenkih, se je trend zdaj popolnoma obrnil. Nove kuhinje s svojo podobo ponujajo toplino, domačnost in eleganco. Najbolj trendovske barve so črna, antracitna ali svetlo siva, za bolj drzne je na voljo tudi kuhinja v oljčno zeleni barvi. Vse naštete barve so sicer morda na pogled težke, a jih lahko s primernimi kuhinjskimi dodatki, tudi zelenjem in ličnimi malimi gospodinjskimi aparati, kaj hitro spremenimo v prijeten delovni in zabavni prostor.

Barve naj se prilagajajo prostoru, gospodinjski aparati pa nam Manjši ko je prostor, v več svetlejših odtenkov ga moramo odeti, je osnovno pravilo. A temu pravilu težko prikimamo v času, ko so v trendu temne barve. In zaradi tega se vam tudi ni treba odreči trendovski kuhinji. Vizualni prenatrpanosti se namreč lahko izognete s svetlimi, ličnimi, manjšimi ploščicami, ki v zadnjih letih ponovno izpodrivajo steklene in plastične kuhinjske obloge. Barvne armature, zlate, bakrene ali črne, pa prostoru dajejo moderen pridih in poudarijo eleganco prostora. Tudi prostostoječi večji hladilniki v krom barvi ali retro izvedbi v beli, črni ali celo rdeči barvi prostoru dodajo posebno, moderno noto. Pri postavitvi slednjega se je treba le vprašati o njegovi funkcionalnosti in vzdrževanju. Nekateri se jim namreč izogibajo, ker se na njih nabira prah, spet drugi nanje prisegajo, da so energijsko manj potratni in lep dekor celotni kuhinji. Pač stvar okusa in tudi prostora, ki je na voljo za postavitev vseh gospodinjskih pripomočkov. Pri nakupu gospodinjskih aparatov in bele tehnike je treba predvsem pomisliti na kuharja, kaj in kako bo uporabljal kuhinjske pripomočke in kako mu bodo najbolj optimalno služili. Zatorej, prvo besedo pri izbiri aparatov naj ima tisti, ki bo kuhinjo največ uporabljal oziroma največ kuhal.

Manj je več Kot že omenjeno naj bo v kuhinji čim manj nepotrebnih aparatov, pulti naj bodo čim bolj uporabni za delo ali odlaganje sestavin za kuhanje. Bogat dekor sta lahko že dva cvetlična lončka z zeleno rastlino ali pa lični lončki za sveža zelišča. Pri nakupu kuhinje veljata dve zlati pravili, ne sprašujte preveč za ceno pri najboljšem pultu in vodilih, kajti kaj hitro vas bo nova kuhinja razočarala, če ne boste imeli visokokakovostnih vodil in pulta. Pri pultu pomislite tudi na vzdrževanje, predvsem naj bo odporen proti vročini in razlitim tekočinam, kot sta na primer olje in rdeče vino.

Skriti koti in kotički ter predali Preden pokimate oblikovalcu, ki vam bo zrisal čudovito novo kuhinjo, se v mislih še enkrat sprehodite skozi njo, pomislite, kje boste imeli shranjene vse kuhinjske pripomočke, koliko kuhinjskih aparatov uporabljate in kje bi jih najraje imeli shranjene. Naj vas kuhinja v obliki črke u ne očara prehitro, pomislite na vse skrite kote in kotičke pod pultom. Ste jih dovolj izkoristili ali si raje ne predstavljate vsakodnevnega stegovanja za pripomočki v izvlečnih omaricah, ki se v praksi velikokrat izkažejo za nefunkcionalne? Morda, če vas prostor ne omejuje, raje izkoristite večnamenskost kuhinjskega otoka. V njem lahko imate prav tako shranjene predmete, dostop do njih pa je lahko dosti bolj enostaven kot iskanje predmetov v kotnih omaricah in izvlečnih košarah.