Dirko je zaznamovalo tudi slovo veterana Valentina Rossija. Devetkratni svetovni prvak je odpeljal zadnjo dirko v bogati karieri, v kateri je zbral kar 432 nastopov na dirkah, ob slovesu pa je dirkač Yamahe SRT iztržil deseto mesto.

Zadnja dirka ni več vplivala na razplet SP, saj je bil prvak znan že nekaj časa. Fabia Quartararoja (Yamaha) nihče ni mogel ogroziti, zadnjo preizkušnjo sezone pa je končal na petem mestu.

Glede na to, da pravega tekmovalnega naboja vsaj pri vrhu seštevka ni bilo, so se lahko tekmovalci in drugi člani dirkaške karavane temeljito posvetili zadnji dirki Rossija. Ta si je v kvalifikacijah privozil deseto izhodišče, potem pa na dirki na tem mestu tudi ostal. Višje ni mogel, kljub zadnji dirki mu tekmeci preveč niso popuščali, so se pa spomnili nanj po koncu: zbrani ob koncu ciljne ravnine so mu čestitali, prav tako pa tudi množica prijateljev iz športnega in sveta zabave, ki so tudi prišli v Valencio na zadnjo predstavo »doktorja«. Pa tudi na tribunah je bilo veliko privržencev v rumenem.

Slovo od Rossija V tej sezoni, ko je Rossi že pred časom napovedal, da kariere ne bo podaljševal, se sicer ni preveč izkazal, pravzaprav je bila med slabšimi v karieri z le 18. mestom v skupnem seštevku. A ob današnjem slovesu so navijači in prijatelji pozabili, da so leta največjih uspehov že mimo. Rossi je sicer zadnji naslov osvojil leta 2009, zadnjo zmago pa ima iz leta 2017. V zgodovino SP se je zapisal s številnimi rekordi, ima pa devet naslovov prvaka. Po enega v razredih do 125 ccm (1997) in 250 ccm (1999), med elito pa je bil zadnji prvak v nekdanjem razredu do 500 ccm (2001), ima pa še šest naslovov v sedanjem motoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009). Ob odhodu v dirkaški pokoj se lahko pohvali s 115 zmagami, 89 v motoGP, 235 stopničkami (199 v elitnem razredu) in z najdaljšo kariero v dirkaškem športu, ki je trajala kar 26 let. Na današnji dirki je bilo le vprašanje, kdo od dirkačev Ducatija bo pobral smetano. Že v kvalifikacijah so bili namreč člani italijanske tovarniške in poltovarniških ekip najboljši, Jorge Martin je upravičil lovoriko za novinca leta s četrtim »pole positionom«, vendar pa ni mogel zadržati prvega mesta, ko ga je sredi dirke napadel Bagnaia. Ob koncu je nekaj malega možnosti za napad imel še Miller, ki pa se je zadovoljil s tretjim mestom in Martinu prepustil drugo stopničko. Pred aktualnim prvakom pa je na četrtem mestu končal še svetovni prvak iz leta 2020 Španec Joan Mir (Suzuki), prevlado Ducatijev je zaokrožil Martinov moštveni sotekmovalec Francoz Johann Zarco na šestem mestu.