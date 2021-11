Tudi v sami prestolnici ni več specializiranih ribjih restavracij, še najboljše je ribe naročiti v japonski Sushimami, pri Krpanu ali na ribjih tržnicah. Kakorkoli, v nasprotju s prepričanjem množic so hladni dnevi (ne vroči poletni) pravi čas za uživanje morskega prebivalstva in pred vami je deset idej za našo deželo. Tistih streljaj čez mejo – Rosenbar (Gorica), Scabar (Trst), Batelina (Banjole), Hubert Wallner (Otok ob Vrbskem jezeru), Sicher (Tinje) – tokrat ne bomo podrobneje opisovali.

Dam, butični hotel in restavracija, Nova Gorica Nova Gorica z okolico je imela skozi zgodovino najboljše ribje restavracije v Sloveniji. Tudi zato, ker so v te kraje zahajali zahtevnejši italijanski igralniški gosti. Mediterraneo, Calypso, Park, Mark in Mama, še prej prestižen, danes spremenjen Pikol so bili nosilci tovrstne ponudbe, na vrhu katere zadnje desetletje kraljuje Dam. Restavracija, ki ima Michelinovo zvezdico in ponuja moderno, tudi avtorsko hrano, pri kateri kombinirajo morje in vse njegove prebivalce z največkrat prestižnimi sestavinami, kot so tartufi, ostrige in šampanjec. Restavracija in pripadajoč butični hotel sta popolnoma prenovljena. Krajši meni stane 80 evrov (soška postrv, dimljena tolminska skuta, kumarice/njoki, popečeni na žaru, s kremo ribjega brodeta in surovo ribo/cvetača, jajce in tartuf/riž s kozicami in peteršiljevim prahom/tuna, pečena v sipini skorjici/mojito/sladica in beli tartufi), soba za dve osebi pa od 140 evrov naprej. Jasno, ob natančno pripravljeni hrani so na voljo najboljša slovenska vina – največ je seveda lokalnih vipavskih in briških – ter nekaj najbolj znanih šampanjcev.

Gostilna za Gradom, Koper Zaradi korone je Gostilna za Gradom začasno zaprta, a bojda se bo spet odprla. Gre za malce posebno morsko kuhinjo v majhni restavraciji, ki jo je mogoče prepoznati po gospodarjevem neobičajnem nastopu, v katerem predstavi jedi. Avtorski krožniki, ki so na voljo, so skoraj v celoti povezani z dnevnim ulovom domačih in hrvaških ribičev – pa naj gre za slovito dimljeno tuno Woodstock, testenine ali surove predjedi, ki jih povezujejo z zelenjavo, sadjem in drugimi prilogami. Za hrano boste plačali kakih 70 evrov na osebo. Vinska ponudba je vezana na cenejša, predvsem istrska vina.

Restavracija Hotela Marina, Izola V Marini v Izoli se kuharji in natakarji radi pohvalijo s sledljivostjo. Za vsako ribo – kaj za vsako ribo, za vsak paradižnik ali jabolko – vedo, kje se je rodila. In podobno je seveda z vinom. Vinska karta je obsežna in se ob istrskih, kraških, vipavskih ter briških vinih lahko pohvali tudi z nekaterimi tujimi vini. Kaj pa cene? Jadranski lignji, recimo, stanejo 20 evrov. Kos tune za glavno jed 24 evrov. Meni šestih jedi z vinsko spremljavo pa seže do konkretnih 70 evrov – treba je upoštevati, da sedite na obali našega morja.

Sushimama, Ljubljana Sushimama je japonska restavracija, ki se je na naši današnji lestvici znašla iz preprostega razloga: največji ali najpomembnejši del ponudbe so ribe. Ja, tudi restavracija na Wolfovi ulici ima nekaj mesnih jedi, ki pa so v manjšini. Ljubitelji hvalijo njihove zvitke, sašimije, pa tudi glavne ribje jedi, kjer so po pravilu v glavni vlogi tuna, polenovka ali losos. Sushimama prepriča tudi zaprisežene vegetarijance in ima eno boljših vinskih kart v prestolnici. Čeprav je za boljše kose ribe treba seči globoko v žep, je mogoče solidno jesti že za kakšnih 30 evrov.

La bottega dei sapori, Piran Najbolj zanimiva piranska gostilna, po naše Delavnica okusov, se počasi, a zanesljivo prebija iz anonimnosti. Čeprav bi lahko rekli, da kuhajo po istrsko, so v glavni vlogi seveda morski prebivalci. V spominu so najbolj ostali gamberi, hobotnice, sardele na šavor, orade sašimi, ribja juha, sipin golaž, špageti z inčuni… Najcenejši meni pri »botegi« stane 40 evrov na osebo, če hočete meni s tartufi, boste jedli neprimerno dražje. Imajo solidno, ne predrago vinsko karto, v kateri ob istrskih in obče primorskih vinih najdete tudi kakšnega štajerca.

Gostilna Sonja, Izola Veterani iz Kort, preseljeni v Izolo, ne komplicirajo in se pri ribah lotevajo samo najboljših materialov, ki jih ponujajo v velikih količinah, zraven pa dodajajo ne predraga vina iz okolice ali širše primorske dežele. Sardoni v šavorju, hobotnica v solati, bakala, bistra ribja juha, male sipe v golažu, pedoči, rezanci s škampi, pikantni špageti z vongolami, brancin, orada, romb in škampi so ob redkih mesnih jedeh vedno na svojem mestu. Brez vina boste zapravili kakšnih 40 evrov na osebo.

Restavracija Neptun, Piran Ljubitelji svežih rib, še bolj pa školjk, prisegajo na majhno gostilnico Neptun, ki je skrita med starimi piranskimi ulicami. Ob vseh vrstah školjk in velikih rib imajo še ribje paštete, koktajl iz škampov, dimljeno mečarico, škampovo in ribjo juho z rižem, testenine, v katere skupaj pomešajo sipe, lignje, hobotnico, škampe in kozice, pa tudi jadranske lignje in škampovo nabodalo. Na vinski karti je največ vin iz Brd in Collia ter nekaj istranov. Za 35 evrov bi se morali že kar dobro najesti.

Bužinel, Plešivo Ja, govorim o gostilni, ki ima morda najlepši razgled v Brdih, in o gostilni, kjer za kakšnih 170 evrov dobite tudi sobo za dve noči. Pri Bužinelu, kjer so tudi vinarji in ob hrani ponujajo praktično samo svoja vina, v nasprotju s preostalimi gostilnami na teh gričih ponujajo skoraj izključno morske jedi: dagnje, vongole, kapesante, kanastrele, surove škampe, gambere, tunin tatar, brancinov karpačo, brodet, testenine z morskimi sadeži, morskim pajkom, školjkami, rakovico ali jastogom. Imajo tudi vse velike jadranske ribe. Cena njihovih jedi: okoli 45 evrov na osebo.

Restavracija Kamin, Izola Orjaški lokal z neverjetnim pogledom na Izolo ima jedilni list razdeljen na morsko in klasično ponudbo, a je veliko bližje morski kot klasični hotelski restavraciji. Ob silni vinski karti lahko ponudijo mariniranega brancina, karpačo gamberov, surove jadranske škampe, tunin tatar, škampovo juho, ribjo juho, različne školjke, file brancina, popečeno hobotnico in različne lignje ter dnevni ulov domačih ribičev…. Bodo pa morali paziti, da lokal, tudi zaradi velikosti, ne bo postal brezosebna tovarna hrane. Pripravite 50 evrov na osebo.