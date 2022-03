Na pomladanskem Tednu restavracij bo sodelovalo 106 slovenskih restavracij in gostiln, ki so se s srčki uvrstile v strogi izbor. Med njimi je šest novih, so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da se bo sprejemanje rezervacij začelo v ponedeljek, 14. marca, ko bodo vse informacije o načinu rezervacije, sodelujočih restavracijah, razpoložljivih mestih in izboru menijev dostopne tudi na spletni strani Tedna restavracij.

Sodelujoče restavracije in gostilne bodo v času dogodka goste po vsej Sloveniji razvajale s posebnimi meniji z najmanj tremi hodi po enotni ceni. Cena menijev bo 21 evrov, z dodatkom za kakovost v najboljše ocenjenih restavracijah v višini šest evrov v restavracijah s tremi in več srčki ter dvema evroma v restavracijah z dvema srčkoma.