Potem ko so ravnatelji slovenskih šol po včerajšnjem sestanku s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za zdravje sporočili, da podpirajo samotestiranje učencev in dijakov, ter za mlajše učence predlagali, da bi se ti še naprej testirali doma, je danes svoje mnenje podal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj.

»V zvezi z novim odlokom o samotestiranju nastajajo zelo močni šumi pri vseh, ki smo vključeni pri nastajanju izobraževalnega procesa, starših, učencih in ravnateljih. Pričakovali bi, da nam bo ministrica za izobraževanje Simona Kustec na voljo 24 ur na dan ter da bomo skupaj odpravili očitne pomanjkljivosti, ki jih nosi odlok, ki naj bi začel veljati v ponedeljek. A temu ni tako, odsotnost ministrice je neodgovorna. Ona je odločilna pri izvajanju ukrepov, a so njena pasivnost in dejanja nepremišljeni. V enem letu se z njo sploh še nismo sestali, » je bil jasen Štrukelj.