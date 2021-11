Ker je epidemiološka situacija v državi zelo resna, število okužb ne upada, zdravstvo pa je na samem robu zmogljivosti, je vlada sklenila, da se bo obvezno samotestiranje učencev in dijakov od ponedeljka, 15. novembra, izvajalo v prostorih šol. To se bo izvajalo trikrat tedensko in pod nadzorom strokovnih delavcev, je na novinarski konferenci povedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec. Vsi tisti učenci in dijaki, ki ukrepov ne bodo upoštevali, pa imajo možnost, da se izobražujejo na daljavo.

Izjema v odloku so le učenci in dijaki s posebnimi potrebami. Ti bodo samotestiranje lahko izvajali v domačem okolju, če samotestiranje v šoli iz objektivnih razlogov ne bo mogoče.