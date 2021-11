Napetosti na poljsko-beloruski meji: Mafijski posli Lukašenko, s. p.

Prizori, strahovi, dileme in retorika migrantske krize iz leta 2015 so se vrnili. Tokrat ljudje na evropska vrata ne trkajo na jugu Evrope, temveč na njenem severovzhodu. Čeprav so prizori na poljsko-beloruski meji zelo podobni tistim, ki se jih spomnimo z grško-makedonske meje, sta krizi precej različni. Število migrantov je namreč tokrat precej nižje glede na obdobje pred šestimi leti. Ob tem, da se je močno spremenila družbena klima v Evropi, je tokrat precej različen tudi politični naboj dogajanja na zunanji evropski meji. Evropa ni več soočena zgolj z zasebnim poslovnim modelom tihotapljenja ljudi, temveč je mafijsko početje v državno politiko pretopil režim beloruskega samodržca Lukašenka.