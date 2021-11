Tiskovna predstavnica beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka Natalija Eijsman je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedala, da namerava Belorusija na njihove domovine vrniti okoli 5000 migrantov, nemška kanclerka Angela Merkel pa naj bi se z EU pogajala o vzpostavitvi »humanitarnega koridorja v Nemčiji« za 2000 migrantov. Berlin se na te navedbe še ni odzval.

Lukašenko zavrača obtožbe, da je namerno sprožil migrantsko krizo na zunanji meji EU, in kritizira povezavo, ker ni sprejela migrantov. Ta teden se je dvakrat po telefonu pogovarjal z nemško kanclerko. Pogovori z Merklovo so bili prvi pogovori kakega zahodnega voditelja z beloruskim predsednikom od lani.

Iz urada beloruskega predsednika so v sredo sporočili, da je bil na pogovorih z nemško kanclerko dosežen dogovor o neposrednih pogovorih med Belorusijo in EU. Berlin neposrednih pogovorov ni potrdil.

Med migranti potrdili prvo okužbo s covid-19

Belorusija je danes tudi sporočila, da so med migranti, ki so jih začasno namestili v skladiščno halo nekega logističnega podjetja v bližini meje s Poljsko, potrdil prvi primer okužbe z novim koronavirusom, obolelega pa so že odpeljali v bolnišnico.

V skladiščni hali je dve noči zapored preživelo okoli tisoč ljudi. Beloruske oblati so tudi sporočile, da bodo sedaj v hali vzpostavile cepilni center za cepljenje proti covidu-19. Cepili bodo s cepivom kitajskega podjetja Sinopharm, poroča nemška tiskovna agencija dpa.