Ravno včeraj, ko so imeli v poslanski zbornici izredno razpravo o največjem političnem škandalu v novejši zgodovini, je moral konservativni premier Boris Johnson nujno obiskati bolnišnico v Northumberlandu na severovzhodu Anglije. Vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer, prvič v parlamentu, odkar je prebolel okužbo s koronavirusom, ga je obtožil, da je neresen premier, ker ni sodeloval v razpravi, pred katero je predsednik poslanske zbornice Lindsay Hole dejal, da je ključnega pomena, da se rešijo iz te godlje, v kateri so.

Starmer je Johnsona obtožil, da je strahopetec, ki je prižgal zeleno luč korupciji in povzročil škodo sebi, svoji stranki in britanski demokraciji. Johnson, ki mu nekateri pripisujejo voditeljski slog mafijskega dona, je zaradi politične korupcije v težavah na več frontah. Najnovejšo je odprl poskus vlade, da bi blokirala 30-dnevni izgon iz parlamenta premierjevega prijatelja, brexitskega sobojevnika in poslanca Owena Patersona, ki ga je parlamentarni odbor za standarde (ravnanja in vedenja poslancev) zelo milo kaznoval za vneto lobiranje za dve podjetji, pri katerih je poslansko letno plačo (96.290 evrov) oplemenitil s 131.625 evrov letnega zaslužka.

Hkrati so Johnson in njegovi ministri hoteli črtati ta (protikorupcijski) pravilnik in sestaviti novega, domnevno zato, ker sedanji ne vsebuje prave možnosti za pritožbo. V resnici pa zato, da bi premierja zaščitili pred morebitnim kaznovanjem, saj odbor za standard preiskuje tudi njegovo »nestandardno« ravnanje. Vlada je svojim konservativnim poslancem ukazala, naj glasujejo za vse to, kar je orjaška večina naredila. In zmagala. Po manj kot 24 urah pa sta si Johnson in vlada premislila, saj je to sprožilo plaz kritik in obtožbe opozicije, medijev in javnosti na medijskih omrežjih. Kaznovani poslanec je odstopil, Johnson in vlada pa sta »odstopila« od spreminjanja pravilnika brez strankarskega soglasja, ki naj bi ga prinesla včerajšnja izredna razprava v parlamentu.

Milijoni za lordske naslove Ta škandal je sprožil zanimanje za druge primere koruptivnega ravnanja Johnsonove in prejšnjih konservativnih vlad. Povečuje se pritisk za sprožanje policijske preiskave podeljevanja lordskih naslovov bogatim donatorjem konservativne stranke. V zadnjih dvajsetih letih so jih že šestnajst imenovali za strankine zakladnike, preden so v povračilo za najmanj tri milijone funtov (okoli 3,5 milijona evrov) donacij stranki dobili lordski naslov in sedež v lordski zbornici, iz katere imajo lahko pomemben vpliv na vlado in politiko, ki lahko koristi njihovim poslom. Oživelo je tudi zanimanje za »wallpapergate«, razkošno prenovo premierskega stanovanja, za katero je Johnson v nekaj tednih porabil najmanj 105.000 evrov, čeprav smejo premierji porabiti tretjino te vsote na leto. Vključevala je izjemno drage tapete zlatega videza (skoraj tisoč evrov za rolo). Razlike najprej ni kril iz svojega žepa, ampak iz blagajne stranke, potem pa je to luknjo v njej zamašil bogat konservativni donator, lord Brownlow. Zaradi vika in krika naj bi mu Johnson osebno vrnil denar. Volilna komisija še preiskuje resnico o financiranju prenove, zdaj pa preiskavo zahtevajo tudi od parlamentarnega odbora za standarde.