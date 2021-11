Podpisana pogodba se nanaša na leto 2021 in ureja financiranje za celotno leto, je na novinarski konferenci dejal direktor Ukoma Uroš Urbanija. Agencija bo tako prejela dva milijona 28 tisoč evrov, kolikor za letošnje leto predvideva časovni načrt.

»Pogodba temelji na zakonu o Slovenski tiskovni agenciji (STA) in določa storitve, ki jih mora agencija opravljati,« je dejal Urbanija. Med drugim mora objavljati povzetke v slovenskem in angleškem jeziku o dogodkih iz Slovenije in sveta. Pripravljati mora radijske novice in fotografije o najpomembnejših dogodkih ter celotne vsebine, ki zadevajo narodne manjšine in delovanju Slovencev v zamejstvu in po svetu. »In kot seveda najpomembnejše dejstvo, vse te vsebine morajo biti brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji,« je pojasnil Urbanija.

»Upam, da je to pozitivno sporočilo ne le za medije, ki koristijo te vsebine, ampak tudi za vse zaposlene. Kajti bilo je nesprejemljivo, da je nekdanje vodstvo Slovenske tiskovne agencije prav zaposlene izkoriščalo v obupnih poskusih, da bi se izigravalo ta zakonska določila,« je dodal.